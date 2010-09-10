Крым (опрос)

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Какой статус Крыма Вы считаете наиболее справедливым

Крым в составе Украины (как до Евромайдана)
18
14%
Крым в составе Украины (с существенно расширенной автономией)
18
14%
Крым как самостоятельное государство
8
6%
Крым в составе РФ
87
66%
 
Всего голосов: 131
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3676
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Крым (опрос)

Сообщение Vredtech » 18 мар 2017, 14:40

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Крым (опрос)

Сообщение Шварц » 18 мар 2017, 16:41

Vredtech писал(а):
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D


Раньше было актуально :lol:

Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:

- Смело, товарищи, в ногу...

И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:

Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..

Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.


Алексей Иванович Пантелеев. Часы
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крым (опрос)

Сообщение UNCLE1911 » 19 мар 2017, 22:35

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

С праздником!

Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 20 мар 2017, 11:35

ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 03 июл 2017, 12:01

По данным издания «КоммерсантЪ», Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.

«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.


Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Крым (опрос)

Сообщение Русак » 04 окт 2017, 16:05

Крым лет через 5-10 сам поднимется за счет туристов и отдыхающих. А финансировать любой город бесполезно, все равно все разворуют. вот если бы еще государство контролировало и следила за тем куда и на что пошли деньги, тогда бы еще был толк.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Крым (опрос)

Сообщение контакт » 29 окт 2017, 08:41

Русак писал(а):Крым лет через 5-10 сам поднимется за счет туристов и отдыхающих. А финансировать любой город бесполезно, все равно все разворуют. вот если бы еще государство контролировало и следила за тем куда и на что пошли деньги, тогда бы еще был толк.
Что б были туристы-надо развивать структуру-развивать структуру-надо долгосрочное инвестирование-долгосрочное инвестирование-надо законодательную базу гарантирующую возврат денег инвесторам.А теперь давайте спросим у предпринимателей РФ про наличие такой базы.И хотелось бы спросить какие ваще курорты РФ могут конкурировать с хотя б Турцией?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 29 окт 2017, 14:49

В 2018г федеральный бюджет выделяет Крыму и Севастополю 200 млн руб на развитие инфраструктуры.
Если туристы будут покупать перелет ,проживание в гостинице и питаться за доллары или евро,то можно конкурировать с Турцией. Рубли ныне не в ходу. Такое же в Сочи и др. курортах Черноморские.
Про возврат денег инвесторам.Украина так и не возвратила Китаю 200 млн $ -инвестиции в Крым.Молчат Китай и Украина.
Украина не возвратила 120 млн$ на сланцевый газ,Шелл и Украина молчат.
Украина не возвратила России 3 млрд $ за облигации. Лондон тянет резину с 2016г.
Кто будет верить Украине. Пока рейтинг Украины "В-" стабильный. Какой стабильный,если долги в 2017г не будут обслуживаться. Оплачивать %. Примерно 3,6 млрд$ и более 5 млрд в 2018г.
С пуском моста и окончание строительства дороги от Керчи до Симферополя и Севастополя поток туристов увеличиться.
Из-за санкций Россия потеряет более 70 млрд $ экспортной выручки и курс доллара прыгнет к 80 рублям. Не захотят ехать в Турцию. Наступит ограничения на покупку валюты для юридических лиц. Разрешат оплачивать оборудование и технологии.Такое было после дефолта в 1998г. Тогда посмотрим о конкуренции с Турцией.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 26 июл 2018, 18:14

Крым и Севастополь наши?

Несмотря на то, что в Крыму живут очень добродушные и приветливые люди, мне за полтора года, что я тут живу приходилось сталкиваться и с неприятными моментами. Увы, о подобных вещах все стараются умалчивать, но я давно хочу рассказать о том, как меня в Крыму назвали оккупантом.
- А кто вас оккупантов сюда звал? - Выпалил парень. -Сам приперся, семейство свое притащил, так еще и в своих видео других сюда зазываешь.
- Иди иди, скоро все побежите обратно в свой *цензура", - начал кричать он.
- Ты прости парень. Не от большого ума он тут выступал. У нас народ хороший и добрый, но попадаются и такие, - сказал мужчина.
https://zen.yandex.ru/media/yanlaros/me ... 00a92260fb

Пересечение границы Украина-Россия 2018

тема севастопольского форума собрала 2482011 просмотров.
https://forum.sevastopol.info/index.php ... 0692586bbe
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 26 июл 2018, 18:38

Встретил интересный материал, приоткрывающий природу двойственного отношения к Севастополю.
Приезжие считают местных жителей пафосными патриотичными лентяями, которые гордятся историей города и своими связями. Севастопольцы же обижаются: материковые россияне раньше вели себя как гости, но теперь чувствуют себя хозяевами. А «донецкие просто обнаглели».
В Крыму к любым визитерам относятся проще, но тесного общения с ними предпочитают избегать.
https://aquatek-filips.livejournal.com/1371525.html

Увольнение из центра травматологии симферопольской горбольницы №6 четырех врачей из Санкт-Петербурга не приведет к срыву плана высокотехнологичных операций.
Достигнуть этого планируется в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального центра. Из утвержденных в начальной редакции законопроекта 167,9 млрд рублей доходов 129,5 млрд (или 77%) составят перечисления из федерального бюджета-2018. При этом в 2019 году федеральные трансферты в крымский бюджет составят 143 млрд рублей (при объеме доходов 181,4 млрд рублей), в 2020 году – 150 млрд рублей (при доходах в 190,4 млрд рублей).
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/economy/20171207/1113042861.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 26 июл 2018, 18:52

Общий объем доходов областного бюджета в сумме 47 025 213 041,38 рубля,
1. Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:

на 2018 год в сумме 37 169 349 000,00 рубля;

на 2019 год в сумме 39 727 213 000,00 рубля;

на 2020 год в сумме 41 679 373 000,00 рубля

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 116 344 300,00 руб
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 29 033 800 руб
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 26 июл 2018, 19:08

АРТЕК, 26 июл — РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" во дворце "Суук-Су" состоялось торжественное открытие Детской ассамблеи ООН в рамках международной смены "Дружба".
В работе ассамблеи участвуют более 200 детей из 63 стран. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя, открывая ассамблею, отметил, что "Артек" — это и есть ООН, потому что это организация объединенных наций.
Дипломат напомнил, что именно в Крыму, в Ливадии, в 1945 году была предложена идея создания ООН.

РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180726/1114907851.html
24 мая – РИА Новости Крым. В рамках подведения итогов Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь" в "Артеке состоялся акт общеартековской ратификации декларации "Дети за мир", которая была разработана международной группой детей из России, Сирии, Нидерландов и Франции.
Как сообщили в пресс-службе центра, церемония состоялась в ходе закрытия ассамблеи на "Артек-Арене" с участием 3,5 тысяч артековцев из 48 стран. Возглавила акт ратификации президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180524/ ... html?inj=1
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крым (опрос)

Сообщение UNCLE1911 » 26 июл 2018, 20:14

Побывал в Крыму и Севастополе неделю назад. Пляжи перекрываются заборами гораздо серьезней чем это было при Украине.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 31 июл 2018, 15:17

А Крым наш?

"Руслан, добрый день! При вылете из России с биопаспортом Украины одновременно предъявляйте загранпаспорт России ( для проставления печатей о вылете). В таком случае, ваш загранпаспорт Украины будет без печатей "домодедово" "шереметьево"

Это что за новая чепуха?)) ЗАЧЕМ это гемор нужен росс погранцам?) Посмотрел свой синий паспорт - не увидел ни одной отметки о вылете из Борисполя... надо полагать, что из Москвы по КРАСНОМУ тоже ничего не ставят..тогда зачем СИНИЙ вообще показывать? Для того, чтобы было видно, что шенген не нужен?)) И опять вопрос: нафиг этот гемор роос погранцу?)

Annie, жена за мужа не ответчик, да и Миротворец - не база уголовных дел, а собранная на общественных началах.
Спокойно проезжают ближайшие родственники и лично знаю ребенка укр. военного, перешедшего в рф, на которого уголовное заведено, при этом сын спокойно поступил в прошлом году в вуз Украины. Пересекала жена с ребенком неоднократно границу - никто не задал ни одного вопроса.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 01 авг 2018, 10:38

вроде и Севастополь не НАШ.

Мне неприятно,что они считают нас недалёкими тунеядцами,живущими за счёт сдачи в аренду недвижимости.

Хорошая тема, садики и поликлиники переполнены, на дорогах непроехать не пройти, почему тема эта говорит .

Но 75 % бюджета Севастополя есть дотации из федерального бюджета
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 01 авг 2018, 11:02

Хорошая тема, садики и поликлиники переполнены, на дорогах непроехать не пройти, почему тема эта говорит .
[/i]
В 2018 году безвозмездные поступления в бюджет из федерального центра составят 21,5 млрд рублей с ростом 0,5 млрд по сравнению с текущим годом. В плановом периоде также заложен рост до уровня 26,9 млрд рублей и 26,4 млрд (в 2019 и 2020 годах).
Общий объем доходов в бюджете Севастополя на 2018 год составляет 35,7 млрд рублей, расходная часть предусмотрена в объеме 39,5 млрд. Дефицит бюджета заложен в сумме 3,8 млрд рублей.


Подробности: https://regnum.ru/news/2345915.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Из 35,7млрд руб безвозмездные поступления из федерального бюджета 21,5 млрд или 66%. Т.е. сборы по налогам всего 14,2 млрд руб.
Бюджет Севастополя на 2013г будет в районе двух миллиардов гривен» или 7,84 млрд руб по курсу того времени 3,92 рубля за 1 гривну.http://new-sebastopol.com/news/novosti_ ... rda_griven

Жили и не жаловались на то,где поликлиники, нигде детские садики,где отличные дороги. Безмолствовали севастопольцы. Тогда были в составе Украины.
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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Крым (опрос)

Сообщение geag » 20 ноя 2018, 15:19

Посмотрел на результаты опроса. В целом, они сходятся с результатами голосваний на выборах в РФ. А как сейчас? Вот хотели бы, чтоб Крым и дальше был в составе РФ?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:56

Угрозы со стороны украинских политиков и военных в адрес Крыма и моста продолжаются. То новая провокация прохода через пролив,то заход корабля НАТО в Азовское море,то взорвать мост. Но стоит подорвать Крымский мост и 37 мостов и 3 плотины через Днепр будут взорваны. Наш ответ.
Крым НАШ был до 1954г и будет навсегда нашим. Я тут сравнивал бюджет Крыма при Украине и При РФ. Небо и земля. Сейчас значительно больше. 4 президента Украины строили школу в Севастополе,но достроили при Путине. Это самый убедительный пример. Я не говорили о трассе Таврида.От Керчи до Симферополя и Севастополя.Почти 200 км в 4 полосы. Про крымских татар. Строят мечеть. К 2020г будет построена. А ООН резолюцию о правах татар. Как живут татары в континентальной Украине?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7012
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:10

Уроженец Симферополя, 20-летний крымский татарин живет и учиться в Киеве. Он, как и многие, сейчас находится на распутье. С одной стороны, его родиной внезапно стала Россия. С другой, Энвер теперь является украинским студентом, живёт в столице Украины.


«Хотя и было много разговоров о том, что Крым – это Украина, никаких реальный действий по его возвращению никто не делал. Надо было общаться с людьми. Надо было транслировать на Крым украинские каналы каким-то образом. А сейчас большинство крымчан настолько привыкли к тому, что Крым теперь забрала Россия, что вроде так и надо было», — пишет студент.
Как оказалось, жизнь в «оккупированном» Крыму гораздо более свободная, нежели в независимой Украине.

Евросоюз намерен арестовывать для дальнейшей передачи в Киев любые музейные экспонаты, которые покинут полуостров для участия в международных выставках.

https://komtv.org/68501-mi-ne-nastolko- ... cq=rfNupfr
Около 2000 крымских татар покинули Крым сразу после референдума в 2014 году. Как изменилась их жизнь за три года - в репортаже DW. Больше новостей на нашем сайте http://www.dw.com/russian в Facebook https://www.facebook.com/DWrussian Twitter https://twitter.com/dw_russian и в "В контакте" https://vk.com/dw

Именно Евросоюз является одним из главных нарушителей прав человека в Крыму, в том числе это зафиксировано и в документах самого ЕС, который отказывает жителям полуострова в поездках в страны Европы.



https://komtv.org/61965-krymskij-tatari ... cq=56stpfr
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