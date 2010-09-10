Сообщение ivanes » Сегодня, 19:00

Вы не обижайтесь, но я на все это смотрю сквозь призму, что человек имеет и что может в плане гражданства. Большинство граждан России имеют паспорт внутренний и не имеют заграна. В Крыму большинство имеют 4 паспорта, 2 внутренних и 2 заграна .Разница очевидна . из форума пост