Крым (опрос)

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить

Какой статус Крыма Вы считаете наиболее справедливым

Крым в составе Украины (как до Евромайдана)
18
14%
Крым в составе Украины (с существенно расширенной автономией)
18
14%
Крым как самостоятельное государство
8
6%
Крым в составе РФ
87
66%
 
Всего голосов: 131
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7161
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:00

Вы не обижайтесь, но я на все это смотрю сквозь призму, что человек имеет и что может в плане гражданства. Большинство граждан России имеют паспорт внутренний и не имеют заграна. В Крыму большинство имеют 4 паспорта, 2 внутренних и 2 заграна .Разница очевидна. из форума пост
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей