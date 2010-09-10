Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Крым (опрос)
Вы не обижайтесь, но я на все это смотрю сквозь призму, что человек имеет и что может в плане гражданства. Большинство граждан России имеют паспорт внутренний и не имеют заграна. В Крыму большинство имеют 4 паспорта, 2 внутренних и 2 заграна .Разница очевидна. из форума пост
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей