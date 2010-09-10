Сообщение FyllerF » 03 май 2016, 23:14

Ничего плохого не вижу в том, чтобы печень почистить, тем более, когда все средства под рукой в аптеке. Печенка-то только спасибо скажет, я думаю. На работе как минимум двое коллег пьют резалют, я – третья. Препаратов много наверное в этом направлении, но резалют еще и холестерин нормализует, мне это надо тоже. И результатом я довольна, чувствовать себя стала граздо лучше. И даже анализы показали улучшения – уровень холестерина снизился, сахар в норму пришел. Больше сил стало, даже цвет лица улучился! Так что от себя могу этому средству твердую пятерку поставить – отлично работает!