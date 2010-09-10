Составить диету для похудения бесплатно

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Anyta » 17 мар 2016, 14:28

Лучше если это сделает диетолог
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ВиталькаЗ
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 18:49

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ВиталькаЗ » 23 мар 2016, 18:53

Просто не кушайте жаренное и сладкое. и быстро похудеете. и жирное забыл сказать
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ivanes » 25 мар 2016, 20:53

Пока 30% россиян страдают ожирением различных стадий. На диете сидели,видимо.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ivanes » 29 мар 2016, 17:24

Вот так.Одни борются с весом,а другие говорят о голодающих.
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narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение narnil » 03 май 2016, 13:29

Такое сильное похудение невозможно или возможно на один день
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Олег Кривцов
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 10:54

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Олег Кривцов » 03 май 2016, 13:37

Конечно, похудеть за день на 2.5 килограмма можно, пробежав 10 км или просидел в сауне целый день. В обычном режиме это невозможно да и ненужно, так ка вес восстановится очень быстро. Регулярное занятие физкультурой плюс такой жиросжигатель в некоторых случаях более-менее быстро дадут эффект. Но и похудев, нужно продолжать заниматься физкультурой постоянно.
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FyllerF
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 13:58

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение FyllerF » 03 май 2016, 23:14

Ничего плохого не вижу в том, чтобы печень почистить, тем более, когда все средства под рукой в аптеке. Печенка-то только спасибо скажет, я думаю. На работе как минимум двое коллег пьют резалют, я – третья. Препаратов много наверное в этом направлении, но резалют еще и холестерин нормализует, мне это надо тоже. И результатом я довольна, чувствовать себя стала граздо лучше. И даже анализы показали улучшения – уровень холестерина снизился, сахар в норму пришел. Больше сил стало, даже цвет лица улучился! Так что от себя могу этому средству твердую пятерку поставить – отлично работает!
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Markaru
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 13:44

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Markaru » 20 июн 2016, 23:10

Да что там составлять? Жареное-жирное не есть, мучное и сладкое тоже Больше овощей, мясо и рыбу – на пару или из духовки. Кисомолочку кушать. И будет вам счастье. Еще хорошо перед похудением печень и сосуды почистить. Я когда начинаю «худеть к лету» всегда сперва курс Резалюта пропиваю – и печени поддержка, и сосуды от холестерина почистились. После этого похудение гораздо быстрее идет.
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Мисс_Ру
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2016, 14:41

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Мисс_Ру » 20 июн 2016, 23:24

Соглашусь, чистка сосудов и печени хорошо помогает «запустить» процесс похудения.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение allenatore » 23 июн 2016, 17:27

narnil писал(а):Такое сильное похудение невозможно или возможно на один день

Есть какое-то телешоу, где людей отвозят на необитаемый остров и они там должны как-то выживать на подножном корму (жучки, червячки всякие, травку пощипать). Если подойти к вопросу творчески и перестать их подкармливать нормальной пищей, через 2 недели результат будет потрясающий (среди тех, кто останется в живых, разумеется).
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
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Elannchik
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 23:54

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Elannchik » 01 авг 2016, 03:31

Все должно быть постепенно, не стоит лишать себе резко каких-либо продуктов. Так, например, я на кремлевской диете (которая без углеводная) заработала себе изжогу. Сидела на диете, в добавок пила чаи для похудения - как оказалось они вместе с жидкостью из организма выводят и микрофлору кишечника. Получилось совсем нехорошо в итоге - а вот немного больше информации о том, что такое изжога и как с ней бороться. Сейчас худею правильным питанием и спортом, только так.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2016, 08:40

Столько писать во всех темах ради банальной рекламы гастала, фу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ivanes » 01 авг 2016, 17:11

Лучше прийти к диетологу. Он даст рекомендации.
1.Считать ежедневно Ккал.
2. Следить за весом собственным.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2016, 18:12

Считать ежедневно кал и следить за весом собственным. Лучше мацкваэкспера и не брякнешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ivanes » 02 авг 2016, 21:34

Есть побольше Ккал и поменьше расходовать.лежа на диване.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение UNCLE1911 » 02 авг 2016, 22:57

Кал надоть беречь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение listen10 » 03 авг 2016, 20:33

Курс уколов Гептрала.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение ivanes » 21 авг 2016, 18:53

Лучшая диета- офтальмологическая: есть можно все и в любых количествах,но только глазами.
Похудеете и бесплатно.
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Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение Мия » 23 дек 2016, 19:32

А я не могу сидеть на диетах не хватает силы воли
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
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DjilAnderson
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 22:03

Re: Составить диету для похудения бесплатно

Сообщение DjilAnderson » 19 минут назад

Так зачем вообще на диетах сидеть - питайтесь правильно и дробно. Фастфуды не кушайте. И сладкое и мучное убирайте по максимуму. Пару месяцев пропейте усиленный редуксин лайт и все будет в порядке. Вес пойдет на убыль.
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