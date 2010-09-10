Сообщение nikols » 08 мар 2014, 17:58

Там научат агрохимии и фермерству. Что и как растет. Далее как Даниленко из США. Организовал ферму, ныне спец по молоку при Минсельхозе. Правда у него были баксы и не малые суммы.

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Он с Шилова запускал сервер после отключения э/энергии.