Образование не в Рязани :)
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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16 сообщений • Страница 1 из 1
Образование не в Рязани :)
Встал вопрос о высшем образовании в Европе. Сначала планировали Великобританию, но ряд условий (цены, например) заставляют отказаться от этого варианта. Подруга, уехавшая в Швецию, посоветовала шведский университет Jönköping. Основные плюсы - это реальный шведский университет, а не созданная для глупых иностранцев обманка (как это обычно бывает) - из 11 тысяч студентов - иностранцев всего 750 человек. Обучение, понятно, на английском. Еще плюс - принимают российский аттестат.
Но вопрос, собственно, вот в чем. Есть ли еще в континентальной Европе реальные (!!!) университеты, дающие приличный уровень образования за более-менее вменяемые деньги, и чтобы потом с полученным дипломом не возникало проблем при трудоустройстве? Хочется иметь какой-то выбор, прежде чем принимать решение.
Но вопрос, собственно, вот в чем. Есть ли еще в континентальной Европе реальные (!!!) университеты, дающие приличный уровень образования за более-менее вменяемые деньги, и чтобы потом с полученным дипломом не возникало проблем при трудоустройстве? Хочется иметь какой-то выбор, прежде чем принимать решение.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Образование не в Рязани :)
Знакомая совершенно бесплатно отучилась в германии на историка не зная ни английского ни немецкого походу дела подучила, сейчас дома сидит, перевелась туда из мгу со 2го курса мгу.
Если мир еще будет сушествовать через 12 лет я своих на аграриев отправлю в польшу или германию в ихний сельхоз.
Если мир еще будет сушествовать через 12 лет я своих на аграриев отправлю в польшу или германию в ихний сельхоз.
Re: Образование не в Рязани :)
Там научат агрохимии и фермерству. Что и как растет. Далее как Даниленко из США. Организовал ферму, ныне спец по молоку при Минсельхозе. Правда у него были баксы и не малые суммы.
На бесплатные отбирают лучших и после ВУЗа. Для них наш ВУЗ и его диплом - среднее образование. Троешников не берут. У меня внук год после МИРЭА учился в Англии. Английский он знал со школы.Но жилье и питание оплачивал отец. В кампус не пускали. Бумагу дали об окончании ординатуры. Но он компьютерщик. Сейчас сист админ в одной фирме и подрабатывает в другой.Халтура.
Он с Шилова запускал сервер после отключения э/энергии.
На бесплатные отбирают лучших и после ВУЗа. Для них наш ВУЗ и его диплом - среднее образование. Троешников не берут. У меня внук год после МИРЭА учился в Англии. Английский он знал со школы.Но жилье и питание оплачивал отец. В кампус не пускали. Бумагу дали об окончании ординатуры. Но он компьютерщик. Сейчас сист админ в одной фирме и подрабатывает в другой.Халтура.
Он с Шилова запускал сервер после отключения э/энергии.
Re: Образование не в Рязани :)
Да не... Образование Союза и России рядом не стояли. Тогда учили умные хорошие учителя.Теперь-все кому ни попадя.
Сам лично учился и в школе, и в институте. Всё сам-ничего не покупал. В отличие от современной молодёжи.
Насчёт запада-там родиться надо,чтобы хорошо жить. Иного не дано!
Сам лично учился и в школе, и в институте. Всё сам-ничего не покупал. В отличие от современной молодёжи.
Насчёт запада-там родиться надо,чтобы хорошо жить. Иного не дано!
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Образование не в Рязани :)
На практику на запад летом ездить без проблем. Если даже языка не знаешь берут с удовольствием если платить не нужно, на пальцах все покажут. По крайней мере в сельхозиндустрии. Я в часности туда гоняю по питомникам декоративных растений тк еще озеленением занимаюсь. В польше русский знают многие, а в германии наших больше чем немцев. Заходишь в магазин сразу видишь русские рожи на кассе или в зале.
Re: Образование не в Рязани :)
19 млн школьников и студентов начали учебу.
Московское правительство решило начать обучать за свой счет требуемым профессиям, в основном рабочим специальности. Работа гарантирована. Платит повышенные стипендии - до 4 тыс руб/мес.
Московское правительство решило начать обучать за свой счет требуемым профессиям, в основном рабочим специальности. Работа гарантирована. Платит повышенные стипендии - до 4 тыс руб/мес.
Re: Образование не в Рязани :)
Балл для поступления в московские ВУЗы примерно равен "хорошистам". В регионах проходят троишники.
Проходной бал для бакалавриата в 2014г в РГРТУ
Русский язык---------- 40
Математика------------------30
Физика----------------- 38
Проходной бал для бакалавриата в 2014г в РГРТУ
Русский язык---------- 40
Математика------------------30
Физика----------------- 38
Re: Образование не в Рязани :)
Сколько стоит собрать ребёнка в школу?
калькуляция
1.Букет цветов - 500 руб; 2.Школьный рюкзак -2000 руб; 3. Канцтовары-3000 руб; 4.Рабочие тетради-3000 руб;
5.Сменная обувь-3000 руб; 6.Кроссовки-2500 руб; 7- спортивная форма (для уличных занятий и для зала)-5000 руб.
Итого 23000 руб
Родители забыли включить смартфон за 10000 руб и Ноутбук за 30 000 руб. Эти атрибуты обязательны.
Всего -63 000 руб.
калькуляция
1.Букет цветов - 500 руб; 2.Школьный рюкзак -2000 руб; 3. Канцтовары-3000 руб; 4.Рабочие тетради-3000 руб;
5.Сменная обувь-3000 руб; 6.Кроссовки-2500 руб; 7- спортивная форма (для уличных занятий и для зала)-5000 руб.
Итого 23000 руб
Родители забыли включить смартфон за 10000 руб и Ноутбук за 30 000 руб. Эти атрибуты обязательны.
Всего -63 000 руб.
Re: Образование не в Рязани :)
На бесплатные отбирают лучших и после ВУЗа. Для них наш ВУЗ и его диплом - среднее образование. Троешников не берут. У меня внук год после МИРЭА учился в Англии. Английский он знал со школы.Но жилье и питание оплачивал отец. В кампус не пускали. Бумагу дали об окончании ординатуры.
-----------------------
http://cushionsonlineaustralia.blogspot ... ality.html
-----------------------
http://cushionsonlineaustralia.blogspot ... ality.html
Re: Образование не в Рязани :)
У меня внук после МИРЭА - директор IT в большой компании с окладом 80 тыс руб/мес
Во время учебы (со второго курса) он работал на складах Администрации Президента и так до окончания ВУЗа.
Он обучался по специальности "Защита сетей".
Во время учебы (со второго курса) он работал на складах Администрации Президента и так до окончания ВУЗа.
Он обучался по специальности "Защита сетей".
Re: Образование не в Рязани :)
ivanes писал(а):У меня внук после МИРЭА - директор IT в большой компании с окладом 80 тыс руб/мес
Во время учебы (со второго курса) он работал на складах Администрации Президента и так до окончания ВУЗа.
Он обучался по специальности "Защита сетей".
"Директора IT в больших компаниях" за такие копейки не работают. Это оклад спеца IT низшего уровня.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Образование не в Рязани :)
Нет,уровень у него высокий. на днях их компания заключала договор с иностранными фирмами. Как и все видимо часть "конвертируют". Вы думает,что в Рязани не конвертируют часть з\плат. рост доходов отстает по поступлениям в бюджет по НДФЛ, Читайте данные бюджета. На какие шиши рязанцы строят столько жилья ,почти по 1 кв.м на каждого жителя Рязани. Практически все сетевые магазину конвертируют з/платы.А торговля на рынке?
Что в Рязани получают больше? Спросите у выпускников РГРТУ факультета ВТ или рядом.
Что в Рязани получают больше? Спросите у выпускников РГРТУ факультета ВТ или рядом.
Re: Образование не в Рязани :)
В Европе нужно учится и ещё раз учится. Там не получиться работать и параллельно совмещать работу с учебой как в России. Сначала пол года гуляют, а когда дело доходит до курсовой то просто заказывают её написание на подобных ресурсах http://2dip.su/ . А в Европе вас по головке за это никто не погладит, там надо учится.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Образование не в Рязани :)
Ребят, очень интересно узнать ваше мнение вот по какому поводу
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Образование не в Рязани :)
sasha@vera писал(а):Ребят, очень интересно узнать ваше мнение вот по какому поводу
Кто учился в Европе, прошу откликнуться и по возможности объяснить мне несколько вот таких моментов:
- может ли быть учеба в Европе бесплатной, допустим, обучение в Чехии? если да, то в каких странах? на каких условиях?
- что необходимо для успешного экзамена, например, в чешские университеты?
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