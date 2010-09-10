Сообщение бабайка » 14 дек 2015, 22:47

Таво. Пора уже убогим сказать открытым текстом. Нет на нашем форуме модерации. Не нужно бегать по темам ради нескольких слов. Рекламируйте уже открытым текстом.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)