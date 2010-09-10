Квартиры и участки в Крыму
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
18 сообщений • Страница 1 из 1
Квартиры и участки в Крыму
АН "название удалено" поможет легко подобрать варианты покупки или аренды жилой и коммерческой недвижимости в Крыму. Предоставим дополнительные услуги по эксплуатации Вашей собственности: юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, работа с правоустанавливающими документами, строительно-отделочные работы, организация переезда на новое место жительства, другие сопутствующие услуги.
Константин Константинович тел.: +телефон удален (оператор связи Украинский перезвоню сам) или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
Константин Константинович тел.: +телефон удален (оператор связи Украинский перезвоню сам) или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
Re: Квартиры и участки в Крыму
Самое время В Ливии нет предложений?
Re: Квартиры и участки в Крыму
Не верьте новостям-особенно по Украинским каналам. Как раз у нас всё тихо.Крым готовится к отплытию в РФ
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Квартиры и участки в Крыму
почем трешка или студия у моря?
Re: Квартиры и участки в Крыму
С водой перебои есть?
И это пройдет...
Re: Квартиры и участки в Крыму
Некоторые варианты из нашей базы представлены на сайте,стоимость жилья начинается с 600-700 долларов за кв.метр, можете обратиться к нам через форму обратной связи на сайте или на почту - ответим на любые Ваши вопросы. А по поводу воды: если здание новое, то они оборудованы повышающими давление насосами и проблем нет. В равнинной части Крыма города имеют очень хорошую систему водоснабжения.
Re: Квартиры и участки в Крыму
Князь писал(а):С водой перебои есть?
Муха - .ляха, никак покупать собрался?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Квартиры и участки в Крыму
Есть возражения?
И это пройдет...
Re: Квартиры и участки в Крыму
Олигарх, одно слово.
Это они иногда в угоду своему дружбану из правительства кидают пару мильярдов в помойку. )
Это они иногда в угоду своему дружбану из правительства кидают пару мильярдов в помойку. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Квартиры и участки в Крыму
coffeemadgirl писал(а):Была в Крыму этим летом, это помойка! И люди - сплошное хамло
Ничего подобного, люди нормальные, много раз приходилось останавливаться и спрашивать куда ехать, очень охотно люди нам все объясняли и стар и млад. Дороги правда там плохие, Украины за годы незалежности похоже их вообще никогда не ремонтировала.
Re: Квартиры и участки в Крыму
И сколько стоит однокомнатная в Симферополе?
Re: Квартиры и участки в Крыму
Не верьте новостям-особенно по Украинским каналам. Как раз у нас всё тихо.Крым готовится к отплытию в РФ
Re: Квартиры и участки в Крыму
Чаво-чаво?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Квартиры и участки в Крыму
Таво. Пора уже убогим сказать открытым текстом. Нет на нашем форуме модерации. Не нужно бегать по темам ради нескольких слов. Рекламируйте уже открытым текстом.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Квартиры и участки в Крыму
для недалеких....названия государств-пишется с заглавных букафнадядон писал(а):крым - россия же
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
18 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Агентства недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя