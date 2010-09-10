Квартиры и участки в Крыму

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Вертоград
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 мар 2014, 18:40

Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Вертоград » 10 мар 2014, 18:45

АН "название удалено" поможет легко подобрать варианты покупки или аренды жилой и коммерческой недвижимости в Крыму. Предоставим дополнительные услуги по эксплуатации Вашей собственности: юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, работа с правоустанавливающими документами, строительно-отделочные работы, организация переезда на новое место жительства, другие сопутствующие услуги.
Константин Константинович тел.: +телефон удален (оператор связи Украинский перезвоню сам) или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
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Николаич
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:37

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Николаич » 10 мар 2014, 19:57

Самое время :) В Ливии нет предложений?
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Вертоград
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 мар 2014, 18:40

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Вертоград » 10 мар 2014, 20:04

Не верьте новостям-особенно по Украинским каналам. Как раз у нас всё тихо.Крым готовится к отплытию в РФ :)
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Жнец Смерти » 10 мар 2014, 20:55

почем трешка или студия у моря?
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Князь » 10 мар 2014, 20:56

С водой перебои есть?
И это пройдет...
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Вертоград
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 мар 2014, 18:40

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Вертоград » 10 мар 2014, 22:08

Некоторые варианты из нашей базы представлены на сайте,стоимость жилья начинается с 600-700 долларов за кв.метр, можете обратиться к нам через форму обратной связи на сайте или на почту - ответим на любые Ваши вопросы. А по поводу воды: если здание новое, то они оборудованы повышающими давление насосами и проблем нет. В равнинной части Крыма города имеют очень хорошую систему водоснабжения.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение UNCLE1911 » 10 мар 2014, 22:16

Князь писал(а):С водой перебои есть?

Муха - .ляха, никак покупать собрался?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Князь » 10 мар 2014, 22:50

Есть возражения?
И это пройдет...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение UNCLE1911 » 10 мар 2014, 23:52

Олигарх, одно слово.
Это они иногда в угоду своему дружбану из правительства кидают пару мильярдов в помойку. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Валерий_
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 17:46

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Валерий_ » 18 ноя 2015, 19:38

coffeemadgirl писал(а):Была в Крыму этим летом, это помойка! И люди - сплошное хамло

Ничего подобного, люди нормальные, много раз приходилось останавливаться и спрашивать куда ехать, очень охотно люди нам все объясняли и стар и млад. Дороги правда там плохие, Украины за годы незалежности похоже их вообще никогда не ремонтировала.
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Dmitrii79
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 22:59

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Dmitrii79 » 10 дек 2015, 23:02

И сколько стоит однокомнатная в Симферополе?
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MSN
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:10

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение MSN » 14 дек 2015, 18:49

Не верьте новостям-особенно по Украинским каналам. Как раз у нас всё тихо.Крым готовится к отплытию в РФ
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение UNCLE1911 » 14 дек 2015, 22:34

Чаво-чаво?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение бабайка » 14 дек 2015, 22:47

Таво. Пора уже убогим сказать открытым текстом. Нет на нашем форуме модерации. Не нужно бегать по темам ради нескольких слов. Рекламируйте уже открытым текстом.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Квартиры и участки в Крыму

Сообщение Raider » 18 дек 2015, 17:40

надядон писал(а):крым - россия же
для недалеких....названия государств-пишется с заглавных букаф
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AfinaDix
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 00:37

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Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;

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AfinaDix
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 00:37

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%

Сообщение AfinaDix » 17 минут назад

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Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;

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AfinaDix
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 00:37

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%

Сообщение AfinaDix » 7 минут назад

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:

Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;

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