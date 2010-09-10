Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины
Линки на интересные ресурсы, страницы.
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Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины
Отличная подборка ссылок на книжные ресурсы на сайте КнигиТут.ру - http://knigityt.ru
Электронные библиотеки - http://knigityt.ru/e_bibl_ru.php
Книжные интернет-магазины - http://knigityt.ru/e_shops_ru.php
Электронные библиотеки - http://knigityt.ru/e_bibl_ru.php
Книжные интернет-магазины - http://knigityt.ru/e_shops_ru.php
Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазин
Я иногда читаю в библиотеке Мошкова http://lit.lib.ru/
или качаю на Флибусте http://flibusta.net/
или качаю на Флибусте http://flibusta.net/
- Олег Кривцов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 10:54
Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазин
http://booksshare.net научная литература
http://booksonchemistry.com литература по химии, металлургии
http://bwbooks.net художественная, по большей части, но есть всё
http://www.history-library.com историческая литература
http://computersbooks.net компьютерная литература
http://pirochem.net пиротехника
http://fantbooks.com фантастика
http://bulletinsite.net доска объявлений, книги по программированию, веб-дизайну
http://booksbw.com/ сайт с английской литературой
http://booksonchemistry.com литература по химии, металлургии
http://bwbooks.net художественная, по большей части, но есть всё
http://www.history-library.com историческая литература
http://computersbooks.net компьютерная литература
http://pirochem.net пиротехника
http://fantbooks.com фантастика
http://bulletinsite.net доска объявлений, книги по программированию, веб-дизайну
http://booksbw.com/ сайт с английской литературой
Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины
сайт скупка книг в Москве и Санкт-Петербурге www.knigi.prof77.ru
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