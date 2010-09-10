Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины

Линки на интересные ресурсы, страницы.

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Qvest15
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 мар 2014, 21:26

Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины

Сообщение Qvest15 » 10 мар 2014, 21:34

Отличная подборка ссылок на книжные ресурсы на сайте КнигиТут.ру - http://knigityt.ru

Электронные библиотеки - http://knigityt.ru/e_bibl_ru.php
Книжные интернет-магазины - http://knigityt.ru/e_shops_ru.php
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазин

Сообщение Борислава » 24 мар 2014, 15:21

Я иногда читаю в библиотеке Мошкова http://lit.lib.ru/
или качаю на Флибусте http://flibusta.net/
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Олег Кривцов
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 10:54

Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазин

Сообщение Олег Кривцов » 02 апр 2014, 23:21

:D
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terex12
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 май 2014, 12:43

Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазин

Сообщение terex12 » 08 май 2014, 12:46

http://booksshare.net научная литература
http://booksonchemistry.com литература по химии, металлургии
http://bwbooks.net художественная, по большей части, но есть всё
http://www.history-library.com историческая литература
http://computersbooks.net компьютерная литература
http://pirochem.net пиротехника
http://fantbooks.com фантастика
http://bulletinsite.net доска объявлений, книги по программированию, веб-дизайну
http://booksbw.com/ сайт с английской литературой
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kvt777
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 14:38
Контактная информация:
Контактная информация пользователя kvt777

Re: Ссылки на книжные сайты: электронные библиотеки, магазины

Сообщение kvt777 » Сегодня, 01:50

сайт скупка книг в Москве и Санкт-Петербурге www.knigi.prof77.ru
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