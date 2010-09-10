Первая мировая война

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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Первая мировая война

Сообщение Customer » 15 мар 2014, 21:35

модераторы, куда писать то? И на чье имя?
Ты - это ты, а я - это я.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Первая мировая война

Сообщение бабайка » 15 мар 2014, 21:37

ZZ писал(а):
В результате срача во всех темах на форуме становится просто неинтересно.

Золотые слова.
Customer
Ваши темы очень даже интересны. День в истории, например. Может туда нужно было поместить пост о ПМВ? Историки на форуме есть, но им не до истории.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Первая мировая война

Сообщение Customer » 15 мар 2014, 21:38

удалят пусть тему - подойдет дата, тогда отпишусь в "день в истории".
Ты - это ты, а я - это я.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Первая мировая война

Сообщение бабайка » 15 мар 2014, 21:40

Customer писал(а):да не только, тема то только открыта была, ее можно как-нибудь развивать, фотогафии какие-нибудь интересные того времени, о родственниках - у меня, между прочим, дед (отец рассказывал) у Брусилова служил! Может я как то поддавшись настроению с этой Украиной, прочитав статью, нашел аналогии нашего времени - так я понял, что ничего не меняется. Но теперь мне кажется, что мои мысли - они никому не нужны были, я просто иногда поддаюсь порыву что-нибудь сказать, а потом думаю - а кому-нибудь оно надо?

И у меня есть о чем рассказать, и фотографии есть. И мысли о том что молодежи оно не надо тоже есть. Солидарна полностью.
Главное, чтоб в семье о таких вещах не забывали. Это главное. А тем, кому об этом родители не рассказывали, уже бесполезно напоминать.
Последний раз редактировалось бабайка 15 мар 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Первая мировая война

Сообщение глен » 15 мар 2014, 21:43

Customer писал(а):да не только, тема то только открыта была, ее можно как-нибудь развивать, фотогафии какие-нибудь интересные того времени, о родственниках - у меня, между прочим, дед (отец рассказывал) у Брусилова служил! Может я как то поддавшись настроению с этой Украиной, прочитав статью, нашел аналогии нашего времени - так я понял, что ничего не меняется. Но теперь мне кажется, что мои мысли - они никому не нужны были, я просто иногда поддаюсь порыву что-нибудь сказать, а потом думаю - а кому-нибудь оно надо?

так вы же сами её начали...и развивать не стали :roll:
вот есть к примеру некоторое мнение что роль двух русских армий в спасении Парижа , сильно преувеличина :roll:
а ещё есть мнение, что затраченные усилия на Бруссиловский прорыв ,на самом деле довольно скромного результата совершенно не окупили....
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24085
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Первая мировая война

Сообщение ФрекенСнорк » 15 мар 2014, 21:44

нету на форуме историков. пропагандисты есть.
и "прокуроры" тоже. причём такие, что не утруждают себя доказательством своих слов.
а так - интересно. я с удовольствием почитала. потом сходила, достала Гашека. :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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kardaw
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2015, 11:34

Re: Первая мировая война

Сообщение kardaw » 12 авг 2015, 11:35

Нашла книгу по теме http://history-library.com/index.php?id ... 80&page=64
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Велогонщица
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 13:15

Re: Первая мировая война

Сообщение Велогонщица » 08 апр 2016, 13:19

Спасибо. Очень люблю читать про различные исторические события.
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DewayneFruct
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 23:56

knknknknkn

Сообщение DewayneFruct » 17 минут назад

kknjljojlojljljljllmlmlm
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