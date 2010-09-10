Первая мировая война
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Первая мировая война
модераторы, куда писать то? И на чье имя?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Первая мировая война
ZZ писал(а):
В результате срача во всех темах на форуме становится просто неинтересно.
Золотые слова.
Customer
Ваши темы очень даже интересны. День в истории, например. Может туда нужно было поместить пост о ПМВ? Историки на форуме есть, но им не до истории.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Первая мировая война
удалят пусть тему - подойдет дата, тогда отпишусь в "день в истории".
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Первая мировая война
Customer писал(а):да не только, тема то только открыта была, ее можно как-нибудь развивать, фотогафии какие-нибудь интересные того времени, о родственниках - у меня, между прочим, дед (отец рассказывал) у Брусилова служил! Может я как то поддавшись настроению с этой Украиной, прочитав статью, нашел аналогии нашего времени - так я понял, что ничего не меняется. Но теперь мне кажется, что мои мысли - они никому не нужны были, я просто иногда поддаюсь порыву что-нибудь сказать, а потом думаю - а кому-нибудь оно надо?
И у меня есть о чем рассказать, и фотографии есть. И мысли о том что молодежи оно не надо тоже есть. Солидарна полностью.
Главное, чтоб в семье о таких вещах не забывали. Это главное. А тем, кому об этом родители не рассказывали, уже бесполезно напоминать.
Последний раз редактировалось бабайка 15 мар 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Первая мировая война
Customer писал(а):да не только, тема то только открыта была, ее можно как-нибудь развивать, фотогафии какие-нибудь интересные того времени, о родственниках - у меня, между прочим, дед (отец рассказывал) у Брусилова служил! Может я как то поддавшись настроению с этой Украиной, прочитав статью, нашел аналогии нашего времени - так я понял, что ничего не меняется. Но теперь мне кажется, что мои мысли - они никому не нужны были, я просто иногда поддаюсь порыву что-нибудь сказать, а потом думаю - а кому-нибудь оно надо?
так вы же сами её начали...и развивать не стали
вот есть к примеру некоторое мнение что роль двух русских армий в спасении Парижа , сильно преувеличина
а ещё есть мнение, что затраченные усилия на Бруссиловский прорыв ,на самом деле довольно скромного результата совершенно не окупили....
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Первая мировая война
нету на форуме историков. пропагандисты есть.
и "прокуроры" тоже. причём такие, что не утруждают себя доказательством своих слов.
а так - интересно. я с удовольствием почитала. потом сходила, достала Гашека.
и "прокуроры" тоже. причём такие, что не утруждают себя доказательством своих слов.
а так - интересно. я с удовольствием почитала. потом сходила, достала Гашека.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Первая мировая война
Нашла книгу по теме http://history-library.com/index.php?id ... 80&page=64
- Велогонщица
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 апр 2016, 13:15
Re: Первая мировая война
Спасибо. Очень люблю читать про различные исторические события.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 23:56
knknknknkn
kknjljojlojljljljllmlmlm
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей