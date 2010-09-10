Сообщение бабайка » 15 мар 2014, 21:40

Customer писал(а): да не только, тема то только открыта была, ее можно как-нибудь развивать, фотогафии какие-нибудь интересные того времени, о родственниках - у меня, между прочим, дед (отец рассказывал) у Брусилова служил! Может я как то поддавшись настроению с этой Украиной, прочитав статью, нашел аналогии нашего времени - так я понял, что ничего не меняется. Но теперь мне кажется, что мои мысли - они никому не нужны были, я просто иногда поддаюсь порыву что-нибудь сказать, а потом думаю - а кому-нибудь оно надо?

И у меня есть о чем рассказать, и фотографии есть. И мысли о том что молодежи оно не надо тоже есть. Солидарна полностью.Главное, чтоб в семье о таких вещах не забывали. Это главное. А тем, кому об этом родители не рассказывали, уже бесполезно напоминать.