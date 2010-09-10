Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Когда нужны деньги.то можно выставить на продажу всё. Кругляк за 600млн евро.
Не-не-не... Вы по делу пожалуйста.
Дедуль, есть ли тут у них заявленный на продажу объем газа? Математические выкладки (ну, все, как вы любите ) очень приветствуются...
За это вас ценят... что никогда не ошибаетесь в расчетах
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ты еще обещал ..они замерзнуть должны..в каком году случиться?ivanes писал(а):Raider писал(а):очередной дефолт им вангуешь?ivanes писал(а):Потребительские цены с начала года (2016) выросли в целом на 11,4%.
По данным МВФ Украина на грани внешнего дефолта. Внутренний уже наступил.
т.е. 3 млрд. им уже отдавать не надо?ivanes писал(а):Не учтены 2 млрд $ за счет получения от Газпрома за транзит газа в Европу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ЕС дает 600 млн евро и получает право на вывоз кругляка.Он остался в Прикарпатье и ДНР.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В радикалы атаковали киевский офис РИА Украина и сорвали телемост Киев-Москва.
Бурные аплодисменты?
Бурные аплодисменты?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
постойте...вы же говорили не дадим не кубометра?!ivanes писал(а):По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если не оплатят,то не дадим и куб.м. По 182$ за тыс куб.м. Сегодня уже дороже,т.к нефть дорожает.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В украинском городе Умань (Черкасская область) радикалы осквернили синагогу, которая построена на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана, пишет «112.Ua».
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ты то счастлив, старик Ибунец?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Счастлив! Вот Вам не повезло учитель. Как в Полянах поживает сервиз Автогаза?
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