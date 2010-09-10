Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 16:40

ЕС дает 600 млн евро и получает право на вывоз кругляка.Он остался в Прикарпатье и ДНР.

По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.

Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.

Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.

В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.