Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3426
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 19 дек 2016, 12:31

ivanes писал(а):Когда нужны деньги.то можно выставить на продажу всё. Кругляк за 600млн евро.


Не-не-не... Вы по делу пожалуйста.

Дедуль, есть ли тут у них заявленный на продажу объем газа? Математические выкладки (ну, все, как вы любите :D ) очень приветствуются...


За это вас ценят... что никогда не ошибаетесь в расчетах :lol: :lol: :lol:
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1863
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 19 дек 2016, 16:36

ivanes писал(а):
Raider писал(а):
ivanes писал(а):Потребительские цены с начала года (2016) выросли в целом на 11,4%.
очередной дефолт им вангуешь?

По данным МВФ Украина на грани внешнего дефолта. Внутренний уже наступил.
ты еще обещал ..они замерзнуть должны..в каком году случиться?
ivanes писал(а):Не учтены 2 млрд $ за счет получения от Газпрома за транзит газа в Европу.
т.е. 3 млрд. им уже отдавать не надо?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 16:40

ЕС дает 600 млн евро и получает право на вывоз кругляка.Он остался в Прикарпатье и ДНР.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 16:46

В радикалы атаковали киевский офис РИА Украина и сорвали телемост Киев-Москва.
Бурные аплодисменты?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1863
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 19 дек 2016, 20:41

ivanes писал(а):По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
постойте...вы же говорили не дадим не кубометра?!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 10:50

Если не оплатят,то не дадим и куб.м. По 182$ за тыс куб.м. Сегодня уже дороже,т.к нефть дорожает.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 11:35

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 21 дек 2016, 15:37

В украинском городе Умань (Черкасская область) радикалы осквернили синагогу, которая построена на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана, пишет «112.Ua».
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2016, 22:10

Ты то счастлив, старик Ибунец?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 11:08

Счастлив! Вот Вам не повезло учитель. Как в Полянах поживает сервиз Автогаза?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:10

"Сервиз вчерась разбилси"
"А тогда у вас продается славянский шкаф?» — "Шкаф тоже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой"
Ты, юноша сороковых, должон помнить барнетовский блокбастер.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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