Сообщение ivanes » 35 минут назад

Вы не знаете такой фирмы.А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков. Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу. Потом АвтоГаз организовал центр по продажам в Полянах. Ведь тогда Ельцин для развития фермерства выдал по 260 тыс руб невозвратного кредита на покупку техники.Многие стали "фермерами" ради этих денег.На них покупались машины.АККОР работал лихо. Но фермеров не стало больше.