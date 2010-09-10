Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3427
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 19 дек 2016, 12:31

ivanes писал(а):Когда нужны деньги.то можно выставить на продажу всё. Кругляк за 600млн евро.


Не-не-не... Вы по делу пожалуйста.

Дедуль, есть ли тут у них заявленный на продажу объем газа? Математические выкладки (ну, все, как вы любите :D ) очень приветствуются...


За это вас ценят... что никогда не ошибаетесь в расчетах :lol: :lol: :lol:
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 19 дек 2016, 16:36

ivanes писал(а):
Raider писал(а):
ivanes писал(а):Потребительские цены с начала года (2016) выросли в целом на 11,4%.
очередной дефолт им вангуешь?

По данным МВФ Украина на грани внешнего дефолта. Внутренний уже наступил.
ты еще обещал ..они замерзнуть должны..в каком году случиться?
ivanes писал(а):Не учтены 2 млрд $ за счет получения от Газпрома за транзит газа в Европу.
т.е. 3 млрд. им уже отдавать не надо?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 16:40

ЕС дает 600 млн евро и получает право на вывоз кругляка.Он остался в Прикарпатье и ДНР.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 16:46

В радикалы атаковали киевский офис РИА Украина и сорвали телемост Киев-Москва.
Бурные аплодисменты?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 19 дек 2016, 20:41

ivanes писал(а):По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
постойте...вы же говорили не дадим не кубометра?!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 10:50

Если не оплатят,то не дадим и куб.м. По 182$ за тыс куб.м. Сегодня уже дороже,т.к нефть дорожает.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 11:35

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 21 дек 2016, 15:37

В украинском городе Умань (Черкасская область) радикалы осквернили синагогу, которая построена на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана, пишет «112.Ua».
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2016, 22:10

Ты то счастлив, старик Ибунец?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 11:08

Счастлив! Вот Вам не повезло учитель. Как в Полянах поживает сервиз Автогаза?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:10

"Сервиз вчерась разбилси"
"А тогда у вас продается славянский шкаф?» — "Шкаф тоже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой"
Ты, юноша сороковых, должон помнить барнетовский блокбастер.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 09:32

Вы не знаете такой фирмы.А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков. Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу. Потом АвтоГаз организовал центр по продажам в Полянах. Ведь тогда Ельцин для развития фермерства выдал по 260 тыс руб невозвратного кредита на покупку техники.Многие стали "фермерами" ради этих денег.На них покупались машины.АККОР работал лихо. Но фермеров не стало больше.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3427
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 5 минут назад

ivanes писал(а):А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков.


Уй, дед...

Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
А к нам попал в волненьи жутком,
С растревоженным желудком и с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс...


Придется разбирать не враньё об Украине, а ваше...

ivanes писал(а): Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу.


Дедушка... если из Горького (переименован в 1990-м), то это были другие курсанты (учреждение носило другое название), да и биржа, видимо, тоже называлась по-другому (РТС. кстати, это фондовая биржа ) :cry:
Не в спортлото, а в карты, не миллион , а три рубля, и не выиграл, а проиграл... как в анекдоте
Поздравляю с вступлением в Клуб СтАрожЫлов... (это которые уже ничего не помнят) :mrgreen:
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