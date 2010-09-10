Сообщение Шварц » Вчера, 12:04

ivanes писал(а): А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков.

Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,

А к нам попал в волненьи жутком,

С растревоженным желудком и с номерочком на ноге.

Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс...

ivanes писал(а): Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу.

Уй, дед...Придется разбирать не враньё об Украине, а ваше...Дедушка... если из Горького (переименован в 1990-м), то это были другие курсанты (учреждение носило другое название), да и биржа, видимо, тоже называлась по-другому (РТС. кстати, это фондовая биржа )Не в спортлото, а в карты, не миллион , а три рубля, и не выиграл, а проиграл... как в анекдотеПоздравляю с вступлением в Клуб СтАрожЫлов... (это которые уже ничего не помнят)