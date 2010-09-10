Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Когда нужны деньги.то можно выставить на продажу всё. Кругляк за 600млн евро.
Не-не-не... Вы по делу пожалуйста.
Дедуль, есть ли тут у них заявленный на продажу объем газа? Математические выкладки (ну, все, как вы любите ) очень приветствуются...
За это вас ценят... что никогда не ошибаетесь в расчетах
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ты еще обещал ..они замерзнуть должны..в каком году случиться?ivanes писал(а):Raider писал(а):очередной дефолт им вангуешь?ivanes писал(а):Потребительские цены с начала года (2016) выросли в целом на 11,4%.
По данным МВФ Украина на грани внешнего дефолта. Внутренний уже наступил.
т.е. 3 млрд. им уже отдавать не надо?ivanes писал(а):Не учтены 2 млрд $ за счет получения от Газпрома за транзит газа в Европу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ЕС дает 600 млн евро и получает право на вывоз кругляка.Он остался в Прикарпатье и ДНР.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Но украина.ради независимости от России, покупает российский газ из Европы по 224$ за тыс кубов.
Отморожу себе уши,пусть безухим будет зять у теще. Примерно такова логика.
В том и дело,что Газпром переводит деньги аккуратно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В радикалы атаковали киевский офис РИА Украина и сорвали телемост Киев-Москва.
Бурные аплодисменты?
Бурные аплодисменты?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
постойте...вы же говорили не дадим не кубометра?!ivanes писал(а):По газу.Россия предлагала 182 $ за 1 тыс куб.м. Сколько оплатишь,столько получишь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если не оплатят,то не дадим и куб.м. По 182$ за тыс куб.м. Сегодня уже дороже,т.к нефть дорожает.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
Если не хотят,то пусть берут реверсный из Словакии и Польши по 224$.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В украинском городе Умань (Черкасская область) радикалы осквернили синагогу, которая построена на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана, пишет «112.Ua».
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/ ... t.htm/amp/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ты то счастлив, старик Ибунец?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Счастлив! Вот Вам не повезло учитель. Как в Полянах поживает сервиз Автогаза?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Сервиз вчерась разбилси"
"А тогда у вас продается славянский шкаф?» — "Шкаф тоже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой"
Ты, юноша сороковых, должон помнить барнетовский блокбастер.
"А тогда у вас продается славянский шкаф?» — "Шкаф тоже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой"
Ты, юноша сороковых, должон помнить барнетовский блокбастер.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вы не знаете такой фирмы.А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков. Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу. Потом АвтоГаз организовал центр по продажам в Полянах. Ведь тогда Ельцин для развития фермерства выдал по 260 тыс руб невозвратного кредита на покупку техники.Многие стали "фермерами" ради этих денег.На них покупались машины.АККОР работал лихо. Но фермеров не стало больше.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):А я там был оптовым покупателем Газонов- грузовиков.
Уй, дед...
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
А к нам попал в волненьи жутком,
С растревоженным желудком и с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс...
Придется разбирать не враньё об Украине, а ваше...
ivanes писал(а): Сначала их гонял из Горького с помощью курсантов РВАИ на РТСбиржу.
Дедушка... если из Горького (переименован в 1990-м), то это были другие курсанты (учреждение носило другое название), да и биржа, видимо, тоже называлась по-другому (РТС. кстати, это фондовая биржа )
Не в спортлото, а в карты, не миллион , а три рубля, и не выиграл, а проиграл... как в анекдоте
Поздравляю с вступлением в Клуб СтАрожЫлов... (это которые уже ничего не помнят)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
продавцом вертолетов слоновской группировке?ivanes писал(а):А я там был ..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
РТС- Товарно-сырьевая биржа.Это ныне она фондовая. Она ютилась в Южном порту.
Я же спрашивал UNCLE1911 -жителя Полян про Газ-сервис.
Вы лучше сказали кто получал 260 тыс рублей Подарок от Ельцина.Справку найдете в АККОР. Раньше она была на 2-ом этаже Управления сельского хозяйства Рязанской области.
Я могу сказать,что один депутат Горсовета получил 30 га земли в Захаровском районе и 260 тыс руб,на что купил грузовик. Другой чиновник,военком,тоже получил деньги и прикупил грузовик.Земля уже была в Рязанском районе.
Я же спрашивал UNCLE1911 -жителя Полян про Газ-сервис.
Вы лучше сказали кто получал 260 тыс рублей Подарок от Ельцина.Справку найдете в АККОР. Раньше она была на 2-ом этаже Управления сельского хозяйства Рязанской области.
Я могу сказать,что один депутат Горсовета получил 30 га земли в Захаровском районе и 260 тыс руб,на что купил грузовик. Другой чиновник,военком,тоже получил деньги и прикупил грузовик.Земля уже была в Рязанском районе.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации накануне зимней сессии ПАСЕ.
https://ria.ru/world/20161222/148435548 ... n_partners
http://www.unian.net/politics/1692496-r ... -pase.html
https://ria.ru/world/20161222/148435548 ... n_partners
http://www.unian.net/politics/1692496-r ... -pase.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):РТС- Товарно-сырьевая биржа.Это ныне она фондовая.
Да нет же, нет... взбаламошный дед!
РТС - это Российская Торговая Система ...
А Российская товарно-сырьевая биржа называлась РТСБ.
Хреново, когда не знаешь, а потом еще и забудешь
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Во какой злобный жихарь, он еще и Газоны воровал в Нижнем!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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