Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
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