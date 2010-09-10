Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:09

В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:40

«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3435
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 54 минуты назад

ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?


Знаю, что не все, дедушка :roll: Возможно, вы об этом знали... но снова забыли :mrgreen:
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