Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://news-front.info/2016/12/26/ukrai ... ivom-roge/
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Заврались совсем, дедушко Напрягите остатки своей памяти... Чужие бюджеты здесь пересчитываете безостановочно
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