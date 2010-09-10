Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 дек 2016, 16:09

В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 дек 2016, 16:40

«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3441
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 26 дек 2016, 17:09

ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?


Знаю, что не все, дедушка :roll: Возможно, вы об этом знали... но снова забыли :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 17:19

http://news-front.info/2016/12/26/ukrai ... ivom-roge/
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 17:21

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?


Знаю, что не все, дедушка :roll: Возможно, вы об этом знали... но снова забыли :mrgreen:

Я считаю свои,а не чужие деньги.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3441
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 18:04

ivanes писал(а):
Шварц писал(а):
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?


Знаю, что не все, дедушка :roll: Возможно, вы об этом знали... но снова забыли :mrgreen:

Я считаю свои,а не чужие деньги.


Заврались совсем, дедушко :oops: Напрягите остатки своей памяти... Чужие бюджеты здесь пересчитываете безостановочно :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:38

Не пересчитываю,а проверяю и Вам докладываю сколько куда и откуда тратите. За 2016г подъемный мост не поднимался ни разу. Трубеж углублять собираются. Правда назвали Трубежским гидроузлом.
Пока Вам,как налогоплательщику, надо знать куда ушли ваши налоги.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:43

Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:48

Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.

" Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».
https://allnews.com.ua/40924-turchinov- ... 5-dekabrya
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5314
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:57

Украина экспортирует сельскохозяйственное сырье вместо того, чтобы зарабатывать на продаже готовой продукции, поделилась сенсацией глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу NewsOne.
Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам.

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2222532.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пора и России не уподобляться папуасам. Ведь от 30 до 40% доходной части бюджета от торговли нефтью и газом.
Бензином торгует Белорусь из российской нефти.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1877
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 15:10

ivanes писал(а):уподобившись папуасам.
сам давно в зеркало не смотрелся?
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