Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://news-front.info/2016/12/26/ukrai ... ivom-roge/
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Заврались совсем, дедушко Напрягите остатки своей памяти... Чужие бюджеты здесь пересчитываете безостановочно
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не пересчитываю,а проверяю и Вам докладываю сколько куда и откуда тратите. За 2016г подъемный мост не поднимался ни разу. Трубеж углублять собираются. Правда назвали Трубежским гидроузлом.
Пока Вам,как налогоплательщику, надо знать куда ушли ваши налоги.
Пока Вам,как налогоплательщику, надо знать куда ушли ваши налоги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
" Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».
https://allnews.com.ua/40924-turchinov- ... 5-dekabrya
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
" Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».
https://allnews.com.ua/40924-turchinov- ... 5-dekabrya
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина экспортирует сельскохозяйственное сырье вместо того, чтобы зарабатывать на продаже готовой продукции, поделилась сенсацией глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу NewsOne.
Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2222532.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пора и России не уподобляться папуасам. Ведь от 30 до 40% доходной части бюджета от торговли нефтью и газом.
Бензином торгует Белорусь из российской нефти.
Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2222532.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пора и России не уподобляться папуасам. Ведь от 30 до 40% доходной части бюджета от торговли нефтью и газом.
Бензином торгует Белорусь из российской нефти.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам давно в зеркало не смотрелся?ivanes писал(а):уподобившись папуасам.
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