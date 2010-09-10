Сообщение ivanes » Сегодня, 14:48

Рассказать кое-что про Украину?На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет." Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».