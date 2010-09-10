Сообщение ivanes » Сегодня, 11:07

Я пока не торгую национальным достоянием- нефтью и газом.

Тут ума не надо иметь.А технологию горизонтального бурения,ноутбуки,смартфоны и прочее импортируем.

И около 30 млрд баксов вывозим ради отдыха.Кто баксы заработал? Роснефть и Газпром. А Вы заработали? вся Рязанская обл. не зарабатывает баксы и евро. но пользуется плодами чужого труда.

В таком же как Рязанская обл положении и Украина. Баксы в кредит. В 2018г придется кредиты начать обслуживать- платить %.