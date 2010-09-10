Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://news-front.info/2016/12/26/ukrai ... ivom-roge/
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
песенный флешмоб в Кривом Роге
Радикалы не могут слушать "Идет солдат по городу" и сразу "Вокзал- Россия"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):В то время и сейчас деньги решают все проблемы. Шварц,Вы не знали?
Знаю, что не все, дедушка Возможно, вы об этом знали... но снова забыли
Я считаю свои,а не чужие деньги.
Заврались совсем, дедушко Напрягите остатки своей памяти... Чужие бюджеты здесь пересчитываете безостановочно
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не пересчитываю,а проверяю и Вам докладываю сколько куда и откуда тратите. За 2016г подъемный мост не поднимался ни разу. Трубеж углублять собираются. Правда назвали Трубежским гидроузлом.
Пока Вам,как налогоплательщику, надо знать куда ушли ваши налоги.
Пока Вам,как налогоплательщику, надо знать куда ушли ваши налоги.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рассказать кое-что про Украину?
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
" Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».
https://allnews.com.ua/40924-turchinov- ... 5-dekabrya
На рождественском богослужении 25.12 Турчинов,пастор начал разговор об отмечании всеми украинцами Рождества Христова 25 декабря. Пора забыть о 7 января. Есть сообщения о внесении подготовленного законопроекта в ВР на этот счет.
" Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов не оставляет попыток перенести празднование православного Рождества на 25 декабря. Это следует из распространенного СНБО пресс-релиза, в котором Турчинов призывает не ждать решение Верховной Рады об объявлении 25 декабря государственным праздником и отмечать его «вместе с Европой, вместе со всем цивилизованным миром».
https://allnews.com.ua/40924-turchinov- ... 5-dekabrya
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина экспортирует сельскохозяйственное сырье вместо того, чтобы зарабатывать на продаже готовой продукции, поделилась сенсацией глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу NewsOne.
Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2222532.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пора и России не уподобляться папуасам. Ведь от 30 до 40% доходной части бюджета от торговли нефтью и газом.
Бензином торгует Белорусь из российской нефти.
Украина торгует сырьем, уподобившись папуасам.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2222532.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пора и России не уподобляться папуасам. Ведь от 30 до 40% доходной части бюджета от торговли нефтью и газом.
Бензином торгует Белорусь из российской нефти.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам давно в зеркало не смотрелся?ivanes писал(а):уподобившись папуасам.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я пока не торгую национальным достоянием- нефтью и газом.
Тут ума не надо иметь.А технологию горизонтального бурения,ноутбуки,смартфоны и прочее импортируем.
И около 30 млрд баксов вывозим ради отдыха.Кто баксы заработал? Роснефть и Газпром. А Вы заработали? вся Рязанская обл. не зарабатывает баксы и евро. но пользуется плодами чужого труда.
В таком же как Рязанская обл положении и Украина. Баксы в кредит. В 2018г придется кредиты начать обслуживать- платить %.
Тут ума не надо иметь.А технологию горизонтального бурения,ноутбуки,смартфоны и прочее импортируем.
И около 30 млрд баксов вывозим ради отдыха.Кто баксы заработал? Роснефть и Газпром. А Вы заработали? вся Рязанская обл. не зарабатывает баксы и евро. но пользуется плодами чужого труда.
В таком же как Рязанская обл положении и Украина. Баксы в кредит. В 2018г придется кредиты начать обслуживать- платить %.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Я пока не торгую национальным достоянием- нефтью и газом.
Тут ума не надо иметь.
Нужно иметь доверие, дедушка... вам, видимо, пока не доверяют
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Касимовском районе есть подземное хранилище природного газа.Торгуйте.Доверяю.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ухудшение отметили 88,5% населения, в экономическом положении Украины (77%), в уровне стабильности (75%), уверенности граждан в завтрашнем дне (74%), уровне благосостояния семьи (73%)», об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
События на Украине развиваются в неправильном направлении, считают 67% опрошенных жителей этой страны.
События на Украине развиваются в неправильном направлении, считают 67% опрошенных жителей этой страны.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Торгуйте.Доверяю.
Есть да не про вашу честь..
ivanes писал(а):Торгуйте.Доверяю.
Думаю, что всем тут начхать на ваше разрешение и доверие. Вот как-то так в итоге...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
19 окт Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск бывшего украинского президента Виктора Януковича против Украины,
Выглядит следующим образом: Янукович против Украины 507744/15", — уточнили в ЕСПЧ.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/politics/20151019/1101275460.html
Москва, 28 декабря
Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом после вступления его в силу автоматические признают 12 стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
В соответствии с конвенцией 1993 года, решение после его вступления в силу признается без препятствий и ограничений двенадцатью странами-участницами конвенции.
Решение суда обязаны признать как сама Украина, так и Армения, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Грузия и Россия.
Выглядит следующим образом: Янукович против Украины 507744/15", — уточнили в ЕСПЧ.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/politics/20151019/1101275460.html
Москва, 28 декабря
Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом после вступления его в силу автоматические признают 12 стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
В соответствии с конвенцией 1993 года, решение после его вступления в силу признается без препятствий и ограничений двенадцатью странами-участницами конвенции.
Решение суда обязаны признать как сама Украина, так и Армения, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Грузия и Россия.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 27
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
Украина член ООН с момента образования ООН. СССР,Украина и Белоруссия -члены ООН
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
Украина член ООН с момента образования ООН. СССР,Украина и Белоруссия -члены ООН
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