Сообщение ivanes » Сегодня, 12:26

Пусть не признает. Европейский суд состоится.

Опять про чужие деньги!

Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.

Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..