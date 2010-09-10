Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пусть не признает. Европейский суд состоится.
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока решили наказывать банки,которые выдали кредиты без проверки кредитной истории клиента. Отдельным клиентам надо отдавать по нескольким кредитам весь семейный доход.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения его поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины».
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сегодня на Украине разработано ракетное оружие, аналогов которой нет в России, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."
Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."
Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина подает в суд иск к России за не соблюдения договора
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)
Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)
Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
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