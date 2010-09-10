Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:26

Пусть не признает. Европейский суд состоится.
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2663
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 13:14

ivanes писал(а):Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..

И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:35

Пока решили наказывать банки,которые выдали кредиты без проверки кредитной истории клиента. Отдельным клиентам надо отдавать по нескольким кредитам весь семейный доход.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 51 минуту назад

Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения его поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины».
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 43 минуты назад

Сегодня на Украине разработано ракетное оружие, аналогов которой нет в России, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."

Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 минуты назад

Украина подает в суд иск к России за не соблюдения договора
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)

Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
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