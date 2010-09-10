Сообщение ivanes » 24 минуты назад

Украина подает в суд иск к России за не соблюдения договораНо сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.