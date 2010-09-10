Сообщение ivanes » 01 янв 2017, 20:47

В 2015 году традиционная статья украинского экспорта — основные боевые танки, сократилась почти в два раза по отношению к 2014 году, хотя импортеры остались прежние — 4 Т-72 получила Эфиопия, а 11 Т-72М1 — Нигерия. Кроме того, 5 БМ «Оплот» получил Таиланд.Не улучшилась ситуация и с экспортом боевых бронированных машин, объём которого по сравнению с 2014 г. также сократился примерно в 1,5 раза. В 2015 году их получил только Таиланд по старому контракту, подписанному ещё в 2013 г как продолжение предыдущего договора от 2011 г. Всего было поставлено 20 ББМ, включая варианты самоходных минометов 2 БТР-3М1 (калибра 81-мм) и 1 БТР-3М2 (калибра 120-мм), 6 самоходных противотанковых комплексов с ПТУР «Барьер» БТР-3РК, 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины БТР-3БР, 1 бронированная медицинская машина БТР-3С и 8 линейных БТР-3Е1.Единственным получателем двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 из наличия украинской армии стала Нигерия. Она же была единственным импортером таких же артиллерийских орудий годом ранее.Индонезии получила 2 ракеты типа «воздух-воздух» Р-27.Три боевых вертолета Ми-24В и Ми-24К были проданы с января по май 2015 года в Южный Судан за 20,439 млн долл.