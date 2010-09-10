Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пусть не признает. Европейский суд состоится.
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока решили наказывать банки,которые выдали кредиты без проверки кредитной истории клиента. Отдельным клиентам надо отдавать по нескольким кредитам весь семейный доход.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения его поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины».
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сегодня на Украине разработано ракетное оружие, аналогов которой нет в России, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."
Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."
Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина подает в суд иск к России за не соблюдения договора
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)
Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)
Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
я почему то думаю..посты дедуле кто то оплачивает...MrM писал(а):И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сижу на даче и троллю. Никто не оплачивает. Сам оплачиваю Интернет. GPON с цифровым телефоном за 880 руб/мес
Скорость 50 Мбит/сек. На даче значительно меньшая скорость,но дороже. За ретрансляцию до провайдера.
Скорость 50 Мбит/сек. На даче значительно меньшая скорость,но дороже. За ретрансляцию до провайдера.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил 1,438 млрд долл. США, что на 127 млн долл., или на 9,7% больше показателя за аналогичный квартал предыдущего года.
Если смотреть по странам, откуда поступали средства, наибольший объем средств поступил из России (24,7%), США (13,4%), Германии (6,6%), Кипра (5,9%), Великобритании (5,7%).
http://www.trust.ua/news/135729-v-ukrai ... anicy.html
Если смотреть по странам, откуда поступали средства, наибольший объем средств поступил из России (24,7%), США (13,4%), Германии (6,6%), Кипра (5,9%), Великобритании (5,7%).
http://www.trust.ua/news/135729-v-ukrai ... anicy.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В 2015 году традиционная статья украинского экспорта — основные боевые танки, сократилась почти в два раза по отношению к 2014 году, хотя импортеры остались прежние — 4 Т-72 получила Эфиопия, а 11 Т-72М1 — Нигерия. Кроме того, 5 БМ «Оплот» получил Таиланд.
Не улучшилась ситуация и с экспортом боевых бронированных машин, объём которого по сравнению с 2014 г. также сократился примерно в 1,5 раза. В 2015 году их получил только Таиланд по старому контракту, подписанному ещё в 2013 г как продолжение предыдущего договора от 2011 г. Всего было поставлено 20 ББМ, включая варианты самоходных минометов 2 БТР-3М1 (калибра 81-мм) и 1 БТР-3М2 (калибра 120-мм), 6 самоходных противотанковых комплексов с ПТУР «Барьер» БТР-3РК, 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины БТР-3БР, 1 бронированная медицинская машина БТР-3С и 8 линейных БТР-3Е1.
Единственным получателем двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 из наличия украинской армии стала Нигерия. Она же была единственным импортером таких же артиллерийских орудий годом ранее.
Индонезии получила 2 ракеты типа «воздух-воздух» Р-27.
Три боевых вертолета Ми-24В и Ми-24К были проданы с января по май 2015 года в Южный Судан за 20,439 млн долл.
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD ... 0%BD%D1%8B
Не улучшилась ситуация и с экспортом боевых бронированных машин, объём которого по сравнению с 2014 г. также сократился примерно в 1,5 раза. В 2015 году их получил только Таиланд по старому контракту, подписанному ещё в 2013 г как продолжение предыдущего договора от 2011 г. Всего было поставлено 20 ББМ, включая варианты самоходных минометов 2 БТР-3М1 (калибра 81-мм) и 1 БТР-3М2 (калибра 120-мм), 6 самоходных противотанковых комплексов с ПТУР «Барьер» БТР-3РК, 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины БТР-3БР, 1 бронированная медицинская машина БТР-3С и 8 линейных БТР-3Е1.
Единственным получателем двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 из наличия украинской армии стала Нигерия. Она же была единственным импортером таких же артиллерийских орудий годом ранее.
Индонезии получила 2 ракеты типа «воздух-воздух» Р-27.
Три боевых вертолета Ми-24В и Ми-24К были проданы с января по май 2015 года в Южный Судан за 20,439 млн долл.
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD ... 0%BD%D1%8B
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes скажи пожалуйста ..а причем здесь данное произведение Гоголя и сам автор? знаете..есть общество анонимных алкоголиков...там лечут...обратитесь пока не поздно...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
а нельзя ли ссылочку на оригинал?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Полиция Нидерландов задержала в Амстердаме журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, которые вернулись из поездки в Донбасс. При этом у репортеров изъяли все отснятые материалы, сообщает RT.
https://ria.ru/mh17/20170109/1485309783.html
Европейская демократия!!!
https://ria.ru/mh17/20170109/1485309783.html
Европейская демократия!!!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Борьбу с теневым сектором экономики дополнит введение значительных штрафов, которые в 2017 году накажут тех недобросовестных работодателей, которые будут продолжать практику выплат заработных плат в конвертах. В соответствии с новыми правилами, работодатели должны будут уплатить штраф в размере до 3-х минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, а в случае блокирования работы инспектора при выявлении работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса — 100 минимальных зарплат.
Подробности читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1709 ... ochku.html
Подробности читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1709 ... ochku.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На территории Луганской и Донецкой "республик" налажено масштабное производство сигарет, алкоголя, лекарств и ювелирных украшений.
Так, в Донецке якобы производятся сигареты для украинского и европейского рынков, в Луганске - алкоголь и лекарства, в Ровеньках (ЛНР) на экспорт работает завод золотых украшений.
По их данным, через неподконтрольные территории идет в Украину и контрабандное российское топливо с перевалочной базой в Ровеньках.
В 2016 году Украина официально признала, что закупает антрацит с неподконтрольных территорий.
http://korrespondent.net/ukraine/379820 ... yny-s-ldnr
Так, в Донецке якобы производятся сигареты для украинского и европейского рынков, в Луганске - алкоголь и лекарства, в Ровеньках (ЛНР) на экспорт работает завод золотых украшений.
По их данным, через неподконтрольные территории идет в Украину и контрабандное российское топливо с перевалочной базой в Ровеньках.
В 2016 году Украина официально признала, что закупает антрацит с неподконтрольных территорий.
http://korrespondent.net/ukraine/379820 ... yny-s-ldnr
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
а нельзя ли ссылочку на оригинал?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
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