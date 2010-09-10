Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:26

Пусть не признает. Европейский суд состоится.
Опять про чужие деньги!
Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2663
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 30 дек 2016, 13:14

ivanes писал(а):Пока россияне взявшие кредиты в 10 случаев из 100 их не оплачивают более 3 мес. Это не менее 670 млрд руб.
Во всех ж/д вокзалах и аэропортах приставы решили брать с должников долги на месте. За кредиты,алименты и штрафы..

И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 16:35

Пока решили наказывать банки,которые выдали кредиты без проверки кредитной истории клиента. Отдельным клиентам надо отдавать по нескольким кредитам весь семейный доход.
Кредиты выдают из вкладов населения и депозитов юр.лиц.
Откуда деньги у рязанцев на строительство квартир? 10 тыс квартир по 50 кв.м ежегодно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 16:51

Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения его поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины».
«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе.
https://www.gazeta.ru/business/news/201 ... 0121.shtml
Минус 500 млн $ в бюджете Украины.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 17:00

Сегодня на Украине разработано ракетное оружие, аналогов которой нет в России, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский.
Я ответственно заявляю, что мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, военные будут этим пользоваться», — рассказал Пашинский.
"Сегодня у минометчиков 72ой бригады праздник — тестировали мощнейшую украинскую разработку — 120мм миномет Молот. Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные — 480.000 гривен."

Позже миномет добыли бойцы ЛНР. Один из них, командир инженерного подразделения с позывным «Колдун», и рассказал о проблемах изделия. «Стволы к этим минометам еще советского производства, не украинского. Они украинцам достались из прибалтийских республик. А сошки почему ломаются? Дело в том, что изготовление оружия — это не конфеты формовать… Здесь нужно знать технологию металла, применяемые марки стали, устройство оружия, сопромат, здесь нужно быть инженером, а не фабрики кондитерские открывать», — рассказал инженер из ЛНР.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161230/1018112500.html
Пора ВСУ добить чертежи миномета сирийских оппозиционеров и бойцов Ан-Нусра. Мина из баллонов из-под СПГ.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 17:18

Украина подает в суд иск к России за не соблюдения договора
http://www.politforums.net/crimea/1346258729.html
Но сама не исполняет его по многим статьям.Ст.8,9,10 и т.д.
Это касается сотрудничеству в военной сфере (отказ от поставок комплектующих), соблюдению прав граждан (отказ от конвенции по правам человека),соблюдению прав граждан другой стороны,находящихся на ее территории( ограничения въезда),по защите прав этих граждан в судебном порядке)

Статья 16 Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.
http://kiev1.org/text-dogovora-13.html
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 30 дек 2016, 20:49

MrM писал(а):И чего Вас эта тема беспокоит в привязке к Украине? Взяли кредит на Новороссию и нечем отдавать?
я почему то думаю..посты дедуле кто то оплачивает...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 11:09

Сижу на даче и троллю. Никто не оплачивает. Сам оплачиваю Интернет. GPON с цифровым телефоном за 880 руб/мес
Скорость 50 Мбит/сек. На даче значительно меньшая скорость,но дороже. За ретрансляцию до провайдера.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 19:37

Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил 1,438 млрд долл. США, что на 127 млн долл., или на 9,7% больше показателя за аналогичный квартал предыдущего года.
Если смотреть по странам, откуда поступали средства, наибольший объем средств поступил из России (24,7%), США (13,4%), Германии (6,6%), Кипра (5,9%), Великобритании (5,7%).
http://www.trust.ua/news/135729-v-ukrai ... anicy.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 01 янв 2017, 20:47

В 2015 году традиционная статья украинского экспорта — основные боевые танки, сократилась почти в два раза по отношению к 2014 году, хотя импортеры остались прежние — 4 Т-72 получила Эфиопия, а 11 Т-72М1 — Нигерия. Кроме того, 5 БМ «Оплот» получил Таиланд.

Не улучшилась ситуация и с экспортом боевых бронированных машин, объём которого по сравнению с 2014 г. также сократился примерно в 1,5 раза. В 2015 году их получил только Таиланд по старому контракту, подписанному ещё в 2013 г как продолжение предыдущего договора от 2011 г. Всего было поставлено 20 ББМ, включая варианты самоходных минометов 2 БТР-3М1 (калибра 81-мм) и 1 БТР-3М2 (калибра 120-мм), 6 самоходных противотанковых комплексов с ПТУР «Барьер» БТР-3РК, 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины БТР-3БР, 1 бронированная медицинская машина БТР-3С и 8 линейных БТР-3Е1.

Единственным получателем двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 из наличия украинской армии стала Нигерия. Она же была единственным импортером таких же артиллерийских орудий годом ранее.

Индонезии получила 2 ракеты типа «воздух-воздух» Р-27.

Три боевых вертолета Ми-24В и Ми-24К были проданы с января по май 2015 года в Южный Судан за 20,439 млн долл.
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD ... 0%BD%D1%8B
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 06 янв 2017, 10:54

Изображение
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 06 янв 2017, 17:29

ivanes скажи пожалуйста ..а причем здесь данное произведение Гоголя и сам автор? знаете..есть общество анонимных алкоголиков...там лечут...обратитесь пока не поздно...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 18:35

Скажу. Никакого отношения Гоголь к рисунку или фото не имеет .Это взято из польской газеты на русском языке. Для украинцев.
Это оттуда
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Вчера, 20:46

ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:51

Полиция Нидерландов задержала в Амстердаме журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, которые вернулись из поездки в Донбасс. При этом у репортеров изъяли все отснятые материалы, сообщает RT.
https://ria.ru/mh17/20170109/1485309783.html
Европейская демократия!!!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:38

Борьбу с теневым сектором экономики дополнит введение значительных штрафов, которые в 2017 году накажут тех недобросовестных работодателей, которые будут продолжать практику выплат заработных плат в конвертах. В соответствии с новыми правилами, работодатели должны будут уплатить штраф в размере до 3-х минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, а в случае блокирования работы инспектора при выявлении работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса — 100 минимальных зарплат.

Подробности читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1709 ... ochku.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:43

На территории Луганской и Донецкой "республик" налажено масштабное производство сигарет, алкоголя, лекарств и ювелирных украшений.
Так, в Донецке якобы производятся сигареты для украинского и европейского рынков, в Луганске - алкоголь и лекарства, в Ровеньках (ЛНР) на экспорт работает завод золотых украшений.
По их данным, через неподконтрольные территории идет в Украину и контрабандное российское топливо с перевалочной базой в Ровеньках.
В 2016 году Украина официально признала, что закупает антрацит с неподконтрольных территорий.
http://korrespondent.net/ukraine/379820 ... yny-s-ldnr
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 19:25

ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
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