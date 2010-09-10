Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может быть Вам дать ключи от квартиры,где деньги лежат.
Русский курьер Варшавы.
Русский курьер Варшавы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
что дедушка...по оригинальней ответа не нашлось?
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