Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5383
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:46

Может быть Вам дать ключи от квартиры,где деньги лежат.
Русский курьер Варшавы.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1893
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 18:32

ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
что дедушка...по оригинальней ответа не нашлось?
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