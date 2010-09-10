Сообщение Raider » Сегодня, 18:32

ivanes писал(а): Русский курьер Варшавы.

ivanes писал(а): Это взято из польской газеты на русском языке.

а нельзя ли ссылочку на оригинал?и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?что дедушка...по оригинальней ответа не нашлось?