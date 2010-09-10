Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 12:46

Может быть Вам дать ключи от квартиры,где деньги лежат.
Русский курьер Варшавы.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1893
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 11 янв 2017, 18:32

ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
что дедушка...по оригинальней ответа не нашлось?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5386
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:29

Нет .В Украину приезжает вице-президент США Дж.Байден.Прощальное турне. США помогал и будет помогать Украине. Никто в Украине не голодает. Голодает население в России,но строит 82 млн кв.м. жилья,покупает 1,42 млн автомобилей и имеет 10,4 трлн руб задолжности по кредитам. Около 15 млн чел трудоспособного населения не являются налогоплательщиками.
Русский курьер Варшавы - газета.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3469
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 56 минут назад

Raider писал(а):
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?


Дедуль.. ну правда... вы бы ссылочку оставили, это же трудов особых не составит?
А мы глянули бы... и дело к стороне 8)
Может, там ее не было и нет, картинки той... ну, как это обычно у вас бывает, соврали - напутали :mrgreen:
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2667
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 39 минут назад

Цифры Иванеса - средняя температура по больнице. В одной деревне мать-одиночка с 3-мя маленькими детьми комбикорм ела, а сосед третий этаж особняка строил. Это из жизни Пронского района в девяностые. Средний доход этих двух семей очень приличный.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3469
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 13 минут назад

MrM писал(а):Цифры Иванеса - средняя температура по больнице.


Зато регулярный бесплатный Nikols Digest :lol: или вид на мир из новогиреевского окна :shock:

ivanes писал(а):Дела в Нерезиновой нормальные.Землей не торгуют. Пенсии платят с московскими надбавками.Мне 3 970 руб/мес. Платят субсидию за жилье и телефон+50% за электроэнергию.
Бесплатный проезд в ОТ( автобус,троллейбус,Метро, ЦКД). Не жалуюсь.
Лекарства бесплатно. Прошел УЗИ-ЭХО сердца.Пока нормально.
Как там в Рязани?.Продано ли торгово-офисное здание по адресу Почтовая,63а? Давно выставлено на продажу.
Я знаю,что в Рязани,где грибы с глазами,все продается.
Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне. Украина плачет или смеется? Ей позарез нужен очередной транш от МВФ.
Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.Рекорд.Морозы дали о себе знать. Но идет потепление климат а на земле.По науке.
Но снижены поставки через украинскую ГТС,в том числе в Словакию и Венгрию.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 12 минут назад

Совсем девка очумела или спецом подставляется?
QgVtK73G_1o.jpg
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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