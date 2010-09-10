Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может быть Вам дать ключи от квартиры,где деньги лежат.
Русский курьер Варшавы.
Русский курьер Варшавы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
а нельзя ли ссылочку на оригинал?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
и так вас и не понял-Украина что, массово голодает?
что дедушка...по оригинальней ответа не нашлось?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нет .В Украину приезжает вице-президент США Дж.Байден.Прощальное турне. США помогал и будет помогать Украине. Никто в Украине не голодает. Голодает население в России,но строит 82 млн кв.м. жилья,покупает 1,42 млн автомобилей и имеет 10,4 трлн руб задолжности по кредитам. Около 15 млн чел трудоспособного населения не являются налогоплательщиками.
Русский курьер Варшавы - газета.
Русский курьер Варшавы - газета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.а нельзя ли ссылочку на оригинал?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
Дедуль.. ну правда... вы бы ссылочку оставили, это же трудов особых не составит?
А мы глянули бы... и дело к стороне
Может, там ее не было и нет, картинки той... ну, как это обычно у вас бывает, соврали - напутали
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цифры Иванеса - средняя температура по больнице. В одной деревне мать-одиночка с 3-мя маленькими детьми комбикорм ела, а сосед третий этаж особняка строил. Это из жизни Пронского района в девяностые. Средний доход этих двух семей очень приличный.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Цифры Иванеса - средняя температура по больнице.
Зато регулярный бесплатный Nikols Digest или вид на мир из новогиреевского окна
ivanes писал(а):Дела в Нерезиновой нормальные.Землей не торгуют. Пенсии платят с московскими надбавками.Мне 3 970 руб/мес. Платят субсидию за жилье и телефон+50% за электроэнергию.
Бесплатный проезд в ОТ( автобус,троллейбус,Метро, ЦКД). Не жалуюсь.
Лекарства бесплатно. Прошел УЗИ-ЭХО сердца.Пока нормально.
Как там в Рязани?.Продано ли торгово-офисное здание по адресу Почтовая,63а? Давно выставлено на продажу.
Я знаю,что в Рязани,где грибы с глазами,все продается.
Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне. Украина плачет или смеется? Ей позарез нужен очередной транш от МВФ.
Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.Рекорд.Морозы дали о себе знать. Но идет потепление климат а на земле.По науке.
Но снижены поставки через украинскую ГТС,в том числе в Словакию и Венгрию.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Совсем девка очумела или спецом подставляется?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Совсем девка очумела или спецом подставляется?
Работа такая
«В очередной раз напоминаю: в Твиттере у меня аккаунта нет. И не будет»
- Walker
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):UNCLE1911 писал(а):Совсем девка очумела или спецом подставляется?
Работа такая
«В очередной раз напоминаю: в Твиттере у меня аккаунта нет. И не будет»
Но она ничего не говорила про FB
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