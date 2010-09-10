ivanes писал(а): Дела в Нерезиновой нормальные.Землей не торгуют. Пенсии платят с московскими надбавками.Мне 3 970 руб/мес. Платят субсидию за жилье и телефон+50% за электроэнергию.

Бесплатный проезд в ОТ( автобус,троллейбус,Метро, ЦКД). Не жалуюсь.

Лекарства бесплатно. Прошел УЗИ-ЭХО сердца.Пока нормально.

Как там в Рязани?.Продано ли торгово-офисное здание по адресу Почтовая,63а? Давно выставлено на продажу.

Я знаю,что в Рязани,где грибы с глазами,все продается.

Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне. Украина плачет или смеется? Ей позарез нужен очередной транш от МВФ.

Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.Рекорд.Морозы дали о себе знать. Но идет потепление климат а на земле.По науке.

Но снижены поставки через украинскую ГТС,в том числе в Словакию и Венгрию.