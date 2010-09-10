Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Киева, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнерами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
оттуда накопал провидец?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
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