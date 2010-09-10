Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 14 фев 2017, 16:49

В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Киева, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнерами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1901
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 14 фев 2017, 19:53

ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
оттуда накопал провидец?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 7 минут назад

Цена майдана.
Средняя з/плата в 2013г -409$ Cредняя з/плата в 2017г-165$
Средняя пенсия в 2013г-184$ Средняя пенсия в 2017г-71$
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