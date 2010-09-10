Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Киева, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнерами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
оттуда накопал провидец?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цена майдана.
Средняя з/плата в 2013г -409$ Cредняя з/плата в 2017г-165$
Средняя пенсия в 2013г-184$ Средняя пенсия в 2017г-71$
Курс доллара в 2013г - 8грн Курс доллара в 2017г - 28 грн
Цены на основные продукты и услуги ЖКХ 2013г/ 2017г
Мясо -60грн//[color=#0000BF]75
Бензин 10/[color=#000080]24 ; Картофель-2/6
Хлеб батон -3/10; Услуги ЖКХ -552грн/2500*
* - в отопительный сезон
Средняя з/плата в 2013г -409$ Cредняя з/плата в 2017г-165$
Средняя пенсия в 2013г-184$ Средняя пенсия в 2017г-71$
Курс доллара в 2013г - 8грн Курс доллара в 2017г - 28 грн
Цены на основные продукты и услуги ЖКХ 2013г/ 2017г
Мясо -60грн//[color=#0000BF]75
Бензин 10/[color=#000080]24 ; Картофель-2/6
Хлеб батон -3/10; Услуги ЖКХ -552грн/2500*
* - в отопительный сезон
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Львовянин Иван Бубенчик признал,что первыми были убиты бойцы Беркута 20.02.2014г на Институтской. Он лично стрелял из автомата в затылок спецназовцам.
Николай Дульский обустраивал позиции трех групп снайперов. Одна была чис то американская,руководитель Аудрюс Буткявичюс.
Вторую и третью (по 10 человек) формировали Пашинский (ныне депутат ВР) и Парубий (тогда комендант майдана,ныне спикер РВ). В МВД были предатели.Генерал Гвоздь, генерал Паскаль.Они срежиссировали события на майдане.
Инфа от АиФ.
Николай Дульский обустраивал позиции трех групп снайперов. Одна была чис то американская,руководитель Аудрюс Буткявичюс.
Вторую и третью (по 10 человек) формировали Пашинский (ныне депутат ВР) и Парубий (тогда комендант майдана,ныне спикер РВ). В МВД были предатели.Генерал Гвоздь, генерал Паскаль.Они срежиссировали события на майдане.
Инфа от АиФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
//: Ой горілка мила, мила :// :двічі
//: Ой горілка мила, я би тебе лижков пила ://
//: Ой горілка з буряка ://
//: Ой горілка з буряка робить з мене дурака ://
От польских украинцев
//: Ой горілка мила, я би тебе лижков пила ://
//: Ой горілка з буряка ://
//: Ой горілка з буряка робить з мене дурака ://
От польских украинцев
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Цена майдана.
Специалист по вертолетам, подъедая внуковы сосиски, считает расходы хохлов... Зачем?
Посчитайте лучше потери французов от Великой Французской Революции. Французы потеряли, но потом наверстали упущенное. Или например наш Великий Октябрьский переворот. Россия потеряла, а потом нашла... коллективизацию, индустриализацию, ГУЛАГ и Гагарина в космосе. Кто-то теряет, а кто-то находит... Это нормальный ход истории. Запишите эти золотые слова, старый вертолетчик.
Кстати, Наш Великий и Ужасный Пу в одной из своих речей поддержал людей, выходивших на Майдан. Знаете что бывает со старыми вертолетчиками за отклонение от линии Великого и Ужасного?
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