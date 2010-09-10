Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Киева, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнерами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018287586.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Русский курьер Варшавы.
оттуда накопал провидец?ivanes писал(а):Это взято из польской газеты на русском языке.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цена майдана.
Средняя з/плата в 2013г -409$ Cредняя з/плата в 2017г-165$
Средняя пенсия в 2013г-184$ Средняя пенсия в 2017г-71$
Курс доллара в 2013г - 8грн Курс доллара в 2017г - 28 грн
Цены на основные продукты и услуги ЖКХ 2013г/ 2017г
Мясо -60грн//[color=#0000BF]75
Бензин 10/[color=#000080]24 ; Картофель-2/6
Хлеб батон -3/10; Услуги ЖКХ -552грн/2500*
* - в отопительный сезон
Средняя з/плата в 2013г -409$ Cредняя з/плата в 2017г-165$
Средняя пенсия в 2013г-184$ Средняя пенсия в 2017г-71$
Курс доллара в 2013г - 8грн Курс доллара в 2017г - 28 грн
Цены на основные продукты и услуги ЖКХ 2013г/ 2017г
Мясо -60грн//[color=#0000BF]75
Бензин 10/[color=#000080]24 ; Картофель-2/6
Хлеб батон -3/10; Услуги ЖКХ -552грн/2500*
* - в отопительный сезон
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Львовянин Иван Бубенчик признал,что первыми были убиты бойцы Беркута 20.02.2014г на Институтской. Он лично стрелял из автомата в затылок спецназовцам.
Николай Дульский обустраивал позиции трех групп снайперов. Одна была чис то американская,руководитель Аудрюс Буткявичюс.
Вторую и третью (по 10 человек) формировали Пашинский (ныне депутат ВР) и Парубий (тогда комендант майдана,ныне спикер РВ). В МВД были предатели.Генерал Гвоздь, генерал Паскаль.Они срежиссировали события на майдане.
Инфа от АиФ.
Николай Дульский обустраивал позиции трех групп снайперов. Одна была чис то американская,руководитель Аудрюс Буткявичюс.
Вторую и третью (по 10 человек) формировали Пашинский (ныне депутат ВР) и Парубий (тогда комендант майдана,ныне спикер РВ). В МВД были предатели.Генерал Гвоздь, генерал Паскаль.Они срежиссировали события на майдане.
Инфа от АиФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
//: Ой горілка мила, мила :// :двічі
//: Ой горілка мила, я би тебе лижков пила ://
//: Ой горілка з буряка ://
//: Ой горілка з буряка робить з мене дурака ://
От польских украинцев
//: Ой горілка мила, я би тебе лижков пила ://
//: Ой горілка з буряка ://
//: Ой горілка з буряка робить з мене дурака ://
От польских украинцев
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Цена майдана.
Специалист по вертолетам, подъедая внуковы сосиски, считает расходы хохлов... Зачем?
Посчитайте лучше потери французов от Великой Французской Революции. Французы потеряли, но потом наверстали упущенное. Или например наш Великий Октябрьский переворот. Россия потеряла, а потом нашла... коллективизацию, индустриализацию, ГУЛАГ и Гагарина в космосе. Кто-то теряет, а кто-то находит... Это нормальный ход истории. Запишите эти золотые слова, старый вертолетчик.
Кстати, Наш Великий и Ужасный Пу в одной из своих речей поддержал людей, выходивших на Майдан. Знаете что бывает со старыми вертолетчиками за отклонение от линии Великого и Ужасного?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сообщается, что на сегодняшний день задержаны 67 членов преступной группировки, 47 из которых имеют украинское гражданство. По данным следствия, годовой оборот международного синдиката наркоторговцев превышал два миллиарда рублей.
Подробности: https://regnum.ru/news/society/2237678.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Подробности: https://regnum.ru/news/society/2237678.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Уважаемый MrM
Вы лучше подсчитали во сколько жизней обошлось установление Советской власти в Рязанской губернии. На здании обладминистрации указан срок установления Советской власти.
Потом надо просмотреть восстание крестьян в области в 1918-1920г.г.
Еще надо просмотреть списки убиенных в Рязани и области. При застройки части ул.Дзержинского у забора кладбища обнаружены черепа людей. Тюрьма была на ныне ул.Каширина (Больница №8).
Территория у Лазаревского кладбища Рязани, где в 1993 году были обнаружены захоронения жертв советского террора. Улица Ленинского комсомола.
Прямо на могильниках, несмотря на протесты общественности, прессы, депутатов городского Совета были построены коттеджи. http://stopgulag.org/object/60643057?lc=ru
Революция произошла в Петрограде почти без единого выстрела.Пришел матрос Железняк и сказал: "Охрана устала,пора покинуть зал заседания."
Вы лучше подсчитали во сколько жизней обошлось установление Советской власти в Рязанской губернии. На здании обладминистрации указан срок установления Советской власти.
Потом надо просмотреть восстание крестьян в области в 1918-1920г.г.
Еще надо просмотреть списки убиенных в Рязани и области. При застройки части ул.Дзержинского у забора кладбища обнаружены черепа людей. Тюрьма была на ныне ул.Каширина (Больница №8).
Территория у Лазаревского кладбища Рязани, где в 1993 году были обнаружены захоронения жертв советского террора. Улица Ленинского комсомола.
Прямо на могильниках, несмотря на протесты общественности, прессы, депутатов городского Совета были построены коттеджи. http://stopgulag.org/object/60643057?lc=ru
Революция произошла в Петрограде почти без единого выстрела.Пришел матрос Железняк и сказал: "Охрана устала,пора покинуть зал заседания."
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В 1919–1923 гг. в городе Рязани на территории упраздненного к тому времени Казанского Явленского женского монастыря функционировал «Рязанский губернский концлагерь», потом имевший названия – «Рязанский губернский концентрационный лагерь принудительных работ», «Рязанский губернский лагерь принудительных работ», (далее – Рязанский концлагерь) который был образован в августе 1919 г. на основании Постановления Рязанского Губернского Исполкома.
http://stopgulag.org/object/63430268?lc=ru
Домзак – Дом заключения. Рязань. Улица Конюшенная, нынешняя улица. Каширина, дом 6. "Дом заключения (домзак) - один из основных видов мест лишения свободы на территории страны в 1925-29 гг. Создавались, как правило, на основе арестных домов.
http://stopgulag.org/object/64553307?lc=ru
http://stopgulag.org/object/63430268?lc=ru
Домзак – Дом заключения. Рязань. Улица Конюшенная, нынешняя улица. Каширина, дом 6. "Дом заключения (домзак) - один из основных видов мест лишения свободы на территории страны в 1925-29 гг. Создавались, как правило, на основе арестных домов.
http://stopgulag.org/object/64553307?lc=ru
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM Все выше для Вас,жителю Рязани. Знайте,что в Рязань,приезжал Ф.Э.Дзержинский для подписания расстрельных списков. Местное УНКВД не причем.
В Украине произошел государственный переворот.Революцией ДОСТОИНСТВ назвали для красоты слова.
Сегодня власть Украины объявила ЧС в энергетике. Семенченко и Парасюк перекрыли доставку угля из Донбасса в ТЭЦ Украины. ВСУ и батальоны МВД вокруг ДНР. За их спинами ветераны АТО из "Азова"и "Донбасса".
Глаковерх Порошенко не отдает команду фас для разгона блокады и эшелонов с углем. США привезут к лету. Для нагрева ГВС в Харькове и др.городах. Порошенко занят подготовкой встречи с Трампом.
"Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО многие украинские города могут остаться без отопления".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1780881- ... henko.html
В Украине произошел государственный переворот.Революцией ДОСТОИНСТВ назвали для красоты слова.
Сегодня власть Украины объявила ЧС в энергетике. Семенченко и Парасюк перекрыли доставку угля из Донбасса в ТЭЦ Украины. ВСУ и батальоны МВД вокруг ДНР. За их спинами ветераны АТО из "Азова"и "Донбасса".
Глаковерх Порошенко не отдает команду фас для разгона блокады и эшелонов с углем. США привезут к лету. Для нагрева ГВС в Харькове и др.городах. Порошенко занят подготовкой встречи с Трампом.
"Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО многие украинские города могут остаться без отопления".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1780881- ... henko.html
Re: Вместе разбираем дедушкино вранье
ivanes писал(а):Революция произошла в Петрограде почти без единого выстрела.Пришел матрос Железняк и сказал: "Охрана устала,пора покинуть зал заседания."
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