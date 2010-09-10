Сообщение MrM » 16 фев 2017, 12:04

ivanes писал(а): Цена майдана.

Специалист по вертолетам, подъедая внуковы сосиски, считает расходы хохлов... Зачем?Посчитайте лучше потери французов от Великой Французской Революции. Французы потеряли, но потом наверстали упущенное. Или например наш Великий Октябрьский переворот. Россия потеряла, а потом нашла... коллективизацию, индустриализацию, ГУЛАГ и Гагарина в космосе. Кто-то теряет, а кто-то находит... Это нормальный ход истории. Запишите эти золотые слова, старый вертолетчик.Кстати, Наш Великий и Ужасный Пу в одной из своих речей поддержал людей, выходивших на Майдан. Знаете что бывает со старыми вертолетчиками за отклонение от линии Великого и Ужасного?