Сообщение ivanes » 34 минуты назад

О Вороненкове.1."Нижегородская область не получает вообще межбюджетных трансфертов. И это ложь",""Вот постановление Правительства РФ о выделении 2 793 950 тыс. рублей из федерального бюджета на развитие метрополитенов в гг. Санкт-Петербурге и Нижний Новгород в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Вот новость о том, что более 800 млн рублей удалось дополнительно привлечь единороссам в НН из федерального бюджета на строительство дорог на селе и в районных центрах".2.Срочную службу Вороненков служил в Афганистане."Очень интересно, когда он успел отслужить в Афганистане, если Советский Союз вывел войска из этой страны 15 февраля 1989 года, когда юному Вороненкову еще не было и 18-ти? Дата рождения – 10 апреля 1971 года",3.Заявляет о том, что Газпром продает газ за границу дешевле, чем для внутреннего потребителя."В зависимости от экономической конъюнктуры цена колеблется в диапазоне 250-350 долларов за тысячу кубометров."Все это говорил он избирателям Нижнего Новгорода при баллотировании в депутаты Госдумы по одномандатному округу Н.Новогорода. Не прошел. Потерял неприкосновенность и подался в Украину. 6 декабря 2016г получил гражданство Украины.