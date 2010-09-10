Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава РФ не видит места для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить ее в русские цвета, заявил Порошенко.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ivanes и 4 гостя