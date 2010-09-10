Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава РФ не видит места для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить ее в русские цвета, заявил Порошенко.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности", – сказал Пенс и отметил, что Кремль должен уважать Минские соглашения, "начиная с деэскалации насилия на Востоке Украины".
По его словам, "США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти", – подчеркнул Пенс.
http://korrespondent.net/world/3816695- ... za-ukrayny
Пенс,кто должен выполнить минские соглашения? Кто должен объявить амнистию жителям Донбасса,кто должен выплачивать пенсии и пособия,кто должен отвести тяжелое вооружение? Уважать и выполнять- не одно и тоже. Кремль должен уважать,а Киев должен исполнять.Как далека Америка от украинских проблем!
По его словам, "США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти", – подчеркнул Пенс.
http://korrespondent.net/world/3816695- ... za-ukrayny
Пенс,кто должен выполнить минские соглашения? Кто должен объявить амнистию жителям Донбасса,кто должен выплачивать пенсии и пособия,кто должен отвести тяжелое вооружение? Уважать и выполнять- не одно и тоже. Кремль должен уважать,а Киев должен исполнять.Как далека Америка от украинских проблем!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тысячи украинцев не знают, что делать с неподъемными платежками за отопление. Потому что даже за относительно теплый декабрь люди получили платежки с суммами от нескольких тысяч и до 10 тысяч гривен за небольшие квартиры. И это при том, что в доме - едва тепло.
Но с появлением домового счетчика одного на всех - стоит или знакомиться и решать все справедливо, или самому платить за соседа тысячи собственных гривен.
Украинцам советуют присмотреться к домам соседей, не установили ли они себе несколько батарей на балкон, или владельца офиса или магазина на первом этаже. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincam-v-pl ... 07784.html
Но с появлением домового счетчика одного на всех - стоит или знакомиться и решать все справедливо, или самому платить за соседа тысячи собственных гривен.
Украинцам советуют присмотреться к домам соседей, не установили ли они себе несколько батарей на балкон, или владельца офиса или магазина на первом этаже. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincam-v-pl ... 07784.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Как далека Америка от украинских проблем!
Как далек Иваньес от украинских проблем. Минские соглашения это путь решения проблем для двух сторон (России и Украины). ОРДЛО минские соглашения не подписывали, они наши марионетки. С марионетками никто общаться и подписывать какие-либо документы не будет. Единственный эффективный способ обеспечить безопасность (по моему мнению) - это вооруженные "голубые каски" ООН, нейтральные миротворцы (по примеру Молдовы, Грузии, Судана, Косово и прочих). Без соблюдения режима прекращения огня выполнение остальных пунктов невозможно в принципе. Какие пенсии и какая амнистия, если люди гибнут? Может быть еще совместные детские праздники и встречу Масленицы организовать под разрывы снарядов? Ведь такие предложения - абсурд и маразм, если вдуматься.
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