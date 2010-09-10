Сообщение MrM » 32 минуты назад

ivanes писал(а): Как далека Америка от украинских проблем!

Как далек Иваньес от украинских проблем. Минские соглашения это путь решения проблем для двух сторон (России и Украины). ОРДЛО минские соглашения не подписывали, они наши марионетки. С марионетками никто общаться и подписывать какие-либо документы не будет. Единственный эффективный способ обеспечить безопасность (по моему мнению) - это вооруженные "голубые каски" ООН, нейтральные миротворцы (по примеру Молдовы, Грузии, Судана, Косово и прочих). Без соблюдения режима прекращения огня выполнение остальных пунктов невозможно в принципе. Какие пенсии и какая амнистия, если люди гибнут? Может быть еще совместные детские праздники и встречу Масленицы организовать под разрывы снарядов? Ведь такие предложения - абсурд и маразм, если вдуматься.