Сообщение ivanes » 59 минут назад

Из документа стало известно, что Порошенко является конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тыс. гривен, €14,4 тыс.Глава правительства Украины Владимир Гройсман ранее задекларировал наличными 2,28 млн гривен, $870 тыс. и €460 тыс., при этом зарплата премьера за прошлый год составила лишь 77,27 тыс. гривен (более $3 тыс. по текущему курсу). К примеру, в собственности главы правительства четыре земельных участка в Винницкой области, два дома общей площадью почти 1 тыс. кв. м, 12 наручных часов, другое недвижимое имущество площадью более 2 тыс. кв. м.Экс-командир батальона "Айдар", депутат парламента Сергей Мельничук пошел еще дальше, указав, что у него есть 1 трлн гривен ($38,7 млрд). Впоследствии пресс- служба депутатской группы "Воля народа" опровергла эти данные, отметив, что "это была такая неудачная шутка с его стороны"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал коллекцию картин, икон, оружия и вина, а также $571 тыс., EUR30 тыс. и 265 тыс. грн наличных средств, пишет Интерфакс-Украина.Согласно е-декларации, А.Аваков совместно с женой Инной владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,90 кв. м и 70,90 кв. м, и единолично владеет квартирой в Чугуеве площадью 39,30 кв. м, а также земельным участком в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв. м. Супруга министра также имеет земельный участок в Коробочкино площадью 1200 кв. м.