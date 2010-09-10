Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава РФ не видит места для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить ее в русские цвета, заявил Порошенко.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
http://korrespondent.net/ukraine/politi ... yt-ukraynu
На хрена России нищета. Свою не знают куда деть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности", – сказал Пенс и отметил, что Кремль должен уважать Минские соглашения, "начиная с деэскалации насилия на Востоке Украины".
По его словам, "США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти", – подчеркнул Пенс.
http://korrespondent.net/world/3816695- ... za-ukrayny
Пенс,кто должен выполнить минские соглашения? Кто должен объявить амнистию жителям Донбасса,кто должен выплачивать пенсии и пособия,кто должен отвести тяжелое вооружение? Уважать и выполнять- не одно и тоже. Кремль должен уважать,а Киев должен исполнять.Как далека Америка от украинских проблем!
По его словам, "США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти", – подчеркнул Пенс.
http://korrespondent.net/world/3816695- ... za-ukrayny
Пенс,кто должен выполнить минские соглашения? Кто должен объявить амнистию жителям Донбасса,кто должен выплачивать пенсии и пособия,кто должен отвести тяжелое вооружение? Уважать и выполнять- не одно и тоже. Кремль должен уважать,а Киев должен исполнять.Как далека Америка от украинских проблем!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тысячи украинцев не знают, что делать с неподъемными платежками за отопление. Потому что даже за относительно теплый декабрь люди получили платежки с суммами от нескольких тысяч и до 10 тысяч гривен за небольшие квартиры. И это при том, что в доме - едва тепло.
Но с появлением домового счетчика одного на всех - стоит или знакомиться и решать все справедливо, или самому платить за соседа тысячи собственных гривен.
Украинцам советуют присмотреться к домам соседей, не установили ли они себе несколько батарей на балкон, или владельца офиса или магазина на первом этаже. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincam-v-pl ... 07784.html
Но с появлением домового счетчика одного на всех - стоит или знакомиться и решать все справедливо, или самому платить за соседа тысячи собственных гривен.
Украинцам советуют присмотреться к домам соседей, не установили ли они себе несколько батарей на балкон, или владельца офиса или магазина на первом этаже. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/ukraincam-v-pl ... 07784.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Как далека Америка от украинских проблем!
Как далек Иваньес от украинских проблем. Минские соглашения это путь решения проблем для двух сторон (России и Украины). ОРДЛО минские соглашения не подписывали, они наши марионетки. С марионетками никто общаться и подписывать какие-либо документы не будет. Единственный эффективный способ обеспечить безопасность (по моему мнению) - это вооруженные "голубые каски" ООН, нейтральные миротворцы (по примеру Молдовы, Грузии, Судана, Косово и прочих). Без соблюдения режима прекращения огня выполнение остальных пунктов невозможно в принципе. Какие пенсии и какая амнистия, если люди гибнут? Может быть еще совместные детские праздники и встречу Масленицы организовать под разрывы снарядов? Ведь такие предложения - абсурд и маразм, если вдуматься.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1/ Россия не может принять закон об амнистии жителям ДНЛР. Это дело Украины.
3. Президенты трех государств (России,Франции,Украины) и канцлер ФРГ поставили подпись под декларацией по выполнению Минских соглашений. Украина не исполнила ни одного п. в части политического урегулирования конфликта.
3. Народ ДНЛР избрал нынешнюю власть. Порошенко уже назвал причины не выполнения. ВР не примет ни одного закона во исполнению Минска-2. Ныне в ВР нет большинства. Коалиция с БПП разваливается.
4. По поводу Голубых касок ООН. Россия участвовала в Голубых касках в Хорватии и Косово-Приштане. Российских миротворцев
американцы выдворили по "просьбе хорват и косоваров".
5.Пока ни один с наряд не упал на Харьков и Киев. Там пока ветераны АТО требуют полной блокады ДНЛР. Три года не дали ожидаемых результатов. Майдан-народ требовал отнять власть у олигархов и покончить с коррупцией.
Яценюк отметил свой второй миллиард долларов доходов.
Порошенко только гособлигациях и курсе грн заработал в 2016г 47 млн грн
Аваков держит дома в сейфе более 100 тыс$ наличными. Прочитайте электронные декларации чиновников.
3. Президенты трех государств (России,Франции,Украины) и канцлер ФРГ поставили подпись под декларацией по выполнению Минских соглашений. Украина не исполнила ни одного п. в части политического урегулирования конфликта.
3. Народ ДНЛР избрал нынешнюю власть. Порошенко уже назвал причины не выполнения. ВР не примет ни одного закона во исполнению Минска-2. Ныне в ВР нет большинства. Коалиция с БПП разваливается.
4. По поводу Голубых касок ООН. Россия участвовала в Голубых касках в Хорватии и Косово-Приштане. Российских миротворцев
американцы выдворили по "просьбе хорват и косоваров".
5.Пока ни один с наряд не упал на Харьков и Киев. Там пока ветераны АТО требуют полной блокады ДНЛР. Три года не дали ожидаемых результатов. Майдан-народ требовал отнять власть у олигархов и покончить с коррупцией.
Яценюк отметил свой второй миллиард долларов доходов.
Порошенко только гособлигациях и курсе грн заработал в 2016г 47 млн грн
Аваков держит дома в сейфе более 100 тыс$ наличными. Прочитайте электронные декларации чиновников.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Из документа стало известно, что Порошенко является конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тыс. гривен, €14,4 тыс.
Глава правительства Украины Владимир Гройсман ранее задекларировал наличными 2,28 млн гривен, $870 тыс. и €460 тыс., при этом зарплата премьера за прошлый год составила лишь 77,27 тыс. гривен (более $3 тыс. по текущему курсу). К примеру, в собственности главы правительства четыре земельных участка в Винницкой области, два дома общей площадью почти 1 тыс. кв. м, 12 наручных часов, другое недвижимое имущество площадью более 2 тыс. кв. м.
Экс-командир батальона "Айдар", депутат парламента Сергей Мельничук пошел еще дальше, указав, что у него есть 1 трлн гривен ($38,7 млрд). Впоследствии пресс- служба депутатской группы "Воля народа" опровергла эти данные, отметив, что "это была такая неудачная шутка с его стороны"
http://pravdoryb.info/deklaratsii-chino ... 06106.html
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал коллекцию картин, икон, оружия и вина, а также $571 тыс., EUR30 тыс. и 265 тыс. грн наличных средств, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно е-декларации, А.Аваков совместно с женой Инной владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,90 кв. м и 70,90 кв. м, и единолично владеет квартирой в Чугуеве площадью 39,30 кв. м, а также земельным участком в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв. м. Супруга министра также имеет земельный участок в Коробочкино площадью 1200 кв. м.
http://ubr.ua/finances/taxes/avakov-v-e ... sti-444373
Глава правительства Украины Владимир Гройсман ранее задекларировал наличными 2,28 млн гривен, $870 тыс. и €460 тыс., при этом зарплата премьера за прошлый год составила лишь 77,27 тыс. гривен (более $3 тыс. по текущему курсу). К примеру, в собственности главы правительства четыре земельных участка в Винницкой области, два дома общей площадью почти 1 тыс. кв. м, 12 наручных часов, другое недвижимое имущество площадью более 2 тыс. кв. м.
Экс-командир батальона "Айдар", депутат парламента Сергей Мельничук пошел еще дальше, указав, что у него есть 1 трлн гривен ($38,7 млрд). Впоследствии пресс- служба депутатской группы "Воля народа" опровергла эти данные, отметив, что "это была такая неудачная шутка с его стороны"
http://pravdoryb.info/deklaratsii-chino ... 06106.html
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал коллекцию картин, икон, оружия и вина, а также $571 тыс., EUR30 тыс. и 265 тыс. грн наличных средств, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно е-декларации, А.Аваков совместно с женой Инной владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,90 кв. м и 70,90 кв. м, и единолично владеет квартирой в Чугуеве площадью 39,30 кв. м, а также земельным участком в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв. м. Супруга министра также имеет земельный участок в Коробочкино площадью 1200 кв. м.
http://ubr.ua/finances/taxes/avakov-v-e ... sti-444373
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Премьер-министр Украины Арсений Яценюк устроил праздничный ужин с целью отметить свой первый заработанный миллиард долларов.
Сообщение от 12 дек 2016, 15:57
Вот это скорость... кошки медленнее рожают, чем Яценюк мииллиарды
ivanes писал(а):Яценюк отметил свой второй миллиард долларов доходов.
Дед... выдайте нам про маркетинг... когда тельняшка к тельняшке и весь размерный ряд
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал декларацию о доходах и расходах за 2014 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно документам, общая сумма собственного дохода премьер-министра за 2014 год составила 1 млн 147 тыс. грн. В эту сумму входит заработная плата за время пребывания в должности (182 тыс. грн), проценты по банковским депозитам (965 тыс. грн).
http://news.liga.net/news/politics/5477 ... enyuka.htm
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк устроил праздничный ужин с целью отметить свой первый заработанный миллиард долларов.
Об этом заявил известный волонтер и общественный активист Алексей Мочанов в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале "Gentleman USSR". Август 2015г
Согласно документам, общая сумма собственного дохода премьер-министра за 2014 год составила 1 млн 147 тыс. грн. В эту сумму входит заработная плата за время пребывания в должности (182 тыс. грн), проценты по банковским депозитам (965 тыс. грн).
http://news.liga.net/news/politics/5477 ... enyuka.htm
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк устроил праздничный ужин с целью отметить свой первый заработанный миллиард долларов.
Об этом заявил известный волонтер и общественный активист Алексей Мочанов в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале "Gentleman USSR". Август 2015г
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За два года на посту премьер-министра, Яценюк становится долларовым миллиардером. Госслужащий, а по законам Украины Арсений Петрович не имел право заниматься предпринимательской деятельностью, физически не мог заработать сумму в два миллиарда долларов, живя при этом на скромной зарплате политика.
http://1-vopros.ru/747-gde-sejchas-yacenyuk.html
http://1-vopros.ru/747-gde-sejchas-yacenyuk.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
08:21 01 Декабря 2016 Просмотров 499 КомментариевКомментарии
Яценюк в Майами приобрел 24 виллы
Арсений Петрович приобрел 24 виллы стоимостью от 1 до 5 миллионов долларов. Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников.
http://vlasti.net/news/251662
Яценюк в Майами приобрел 24 виллы
Арсений Петрович приобрел 24 виллы стоимостью от 1 до 5 миллионов долларов. Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников.
http://vlasti.net/news/251662
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
оказывается недавно прилетал в Майами и приобрел 24!!! объекта (виллы), от 1 до 5 миллионов долларов. Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников. Расчет произвел через никак внешне не связанные с ним офшоры.
http://job-sbu.org/yatsenyuk-kupil-v-ma ... 29504.html
http://job-sbu.org/yatsenyuk-kupil-v-ma ... 29504.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Еще раз повторю для Иванеса. Никаких пенсий, выборов и амнистии не будет пока рвутся снаряды. 1. Как платить пенсии? Забрасывать деньги катапультой через линию фронта или передавать через бойцов ДРГ?
2. Выборов не бывает в присутствии в городе непонятных вооруженных людей и отсутствии наблюдателей (которым нельзя обеспечить безопасность и независимость оценки).
3. Какая может быть амнистия для вооруженного непонятно каким оружием человека. Вылезай из окопа, сдавай оружие и амнистируйся. Единственнный способ прекратить бойню - ввод "голубых касок".
2. Выборов не бывает в присутствии в городе непонятных вооруженных людей и отсутствии наблюдателей (которым нельзя обеспечить безопасность и независимость оценки).
3. Какая может быть амнистия для вооруженного непонятно каким оружием человека. Вылезай из окопа, сдавай оружие и амнистируйся. Единственнный способ прекратить бойню - ввод "голубых касок".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов назвал дату передачи Киеву более 10 заключенных. «Между тем, мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию»
«Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины. Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории»,— добавил господин Петухов.
http://www.kommersant.ru/doc/3226265
«Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины. Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории»,— добавил господин Петухов.
http://www.kommersant.ru/doc/3226265
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Еще раз повторю для Иванеса. Никаких пенсий, выборов и амнистии не будет пока рвутся снаряды. 1. Как платить пенсии? Забрасывать деньги катапультой через линию фронта или передавать через бойцов ДРГ?
2. Выборов не бывает в присутствии в городе непонятных вооруженных людей и отсутствии наблюдателей (которым нельзя обеспечить безопасность и независимость оценки).
3. Какая может быть амнистия для вооруженного непонятно каким оружием человека. Вылезай из окопа, сдавай оружие и амнистируйся. Единственнный способ прекратить бойню - ввод "голубых касок".
1. Из чьих и по кому бьют орудия?
2. Непонятные люди,вооруженные США,хотели свергнуть Б.Асада.Им можно?
3. Если государство отказалось платить пенсии,пособия и содержать инфраструктуру,тогда люди не нужны их государству.
4. ВР приняла закон об амнистии бойцов АТО и амнистии участников майдана,начиная с ноября 2013г и по сей день.
Одновременно Порошенко подписал Указ о моратории на действия Европейской Конвенции о правах человека на Донбассе. И Дано поручение МИД Украины письменно уведомить Генсека ООН и соответствующие службы ЕС.
5.Все оружие у ВСУ российского производства. От Т-65 и Т-72 до СЗО Град и Ураган,от самолетов и вертолетов до огнемета Шмель и Точка-У.
6.Сегодня начата блокада поставок угля из Донбасса для украинских ТЭЦ,Авдеевского Коксо-химического комбината. Отсутствие кокса у Мариупольского Мет.комбината,остановлены две домны,начали прекращать прокат металла на Запорожстали. ВВП Украины теряет от 7 до 10% в годовом исчислении.
" Отморожу себя уши,пусть у тещи зять безухий."
Есть вариант другой. Грузинский от 08.08.08г. Если Украина себя считает членом СНГ,то есть силы СНГ для принуждению к миру. И введению миротворцев от ВС СНГ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если Украина не считает себя членом СНГ,тогда Россия должна ввести визовый режим для граждан Украина. Новый Указ ВВП поможет гражданам ДНЛР заменить самостийных украинцев.
В торговле подобное уже произошло. В транзитных перевозках по территории России есть запрет.
В торговле подобное уже произошло. В транзитных перевозках по территории России есть запрет.
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