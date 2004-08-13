Сообщение ivanes » 59 минут назад

Raider писал(а): что бы без тебя делали...дедушка с дырявой кружкой..форум бы зачах...

Мы обсуждаем вранье или правду об Украине.Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.За что боролись майданщики,на то и напоролись.Сделали бойкот углю.Остановили или остановят через неделю массу предприятий. Снижение ВВП компенсирует МВФ ,ЕС или США. А уголь пошел в Турцию и дешевле мировых цен.