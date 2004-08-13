Сообщение MrM » Сегодня, 20:47

ivanes писал(а): За что боролись майданщики,на то и напоролись.

И что? Не нужно было бороться? Нужно, ещё как нужно. Чтобы почувствовать себя людьми хотя-бы один раз в жизни, а не мудрыми пискарями-вертолетчиками, обустроившими "хатку" близ внуковых сосисок и ругающих все. что ново и непонятно.С таким же успехом можно задать аналогичный вопрос Спартаку, Емельяну Пугачеву, французским революционерам, большевикам 1917 года и защитникам Белого дома в 1991 года.Революция на Украине случилась в полном соответствии с формулой Ленина-Крупского просто потому, что пришло её историческое время, а Янукович оказался вором, слабаком и трусом. Сам отдал власть.P.S. Знакомый жены из Одессы доложил ей, что живет нормально. Сейчас планирует летний отдых за границей, спрашивал совета.