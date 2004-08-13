Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Vredtech писал(а):Raider писал(а):что бы без тебя делали...дедушка с дырявой кружкой..форум бы зачах...
Не зачахнет. Я смотрю, тут порнуху разрешили постить?
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тема «Образование в Рязани»
Вот что там запостили:
УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ; 3d развал схождение и т.д.
Вот что там запостили:
УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ; 3d развал схождение и т.д.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):что бы без тебя делали...дедушка с дырявой кружкой..форум бы зачах...
Мы обсуждаем вранье или правду об Украине.
Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
За что боролись майданщики,на то и напоролись.
Сделали бойкот углю.Остановили или остановят через неделю массу предприятий. Снижение ВВП компенсирует МВФ ,ЕС или США. А уголь пошел в Турцию и дешевле мировых цен.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В числе условий, выдвинутых участниками акции, проходящей 22 февраля в Киеве, есть и требование о разрыве дипломатических отношений с Россией.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/22/1594062.html
Идею разрыва дипломатических отношений с Россией ранее уже обсуждали в Киеве: в марте (2016г) комитет Верховной Рады по иностранным делам даже одобрил проект соответствующего соглашения. Но дальше этого дело не пошло: украинские политики понимают всю тяжесть последствий такого шага для Украины и для ее граждан. Теперь же о разрыве предметно думают в Москве…
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160812/1014626078.html
http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/22/1594062.html
Идею разрыва дипломатических отношений с Россией ранее уже обсуждали в Киеве: в марте (2016г) комитет Верховной Рады по иностранным делам даже одобрил проект соответствующего соглашения. Но дальше этого дело не пошло: украинские политики понимают всю тяжесть последствий такого шага для Украины и для ее граждан. Теперь же о разрыве предметно думают в Москве…
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160812/1014626078.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А кроме вас, это кого то еще беспокоит вы считаете? по производству 3-5 постов в день вы неотразимы...ivanes писал(а):Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За что боролись майданщики,на то и напоролись.
И что? Не нужно было бороться? Нужно, ещё как нужно. Чтобы почувствовать себя людьми хотя-бы один раз в жизни, а не мудрыми пискарями-вертолетчиками, обустроившими "хатку" близ внуковых сосисок и ругающих все. что ново и непонятно.
С таким же успехом можно задать аналогичный вопрос Спартаку, Емельяну Пугачеву, французским революционерам, большевикам 1917 года и защитникам Белого дома в 1991 года.
Революция на Украине случилась в полном соответствии с формулой Ленина-Крупского просто потому, что пришло её историческое время, а Янукович оказался вором, слабаком и трусом. Сам отдал власть.
P.S. Знакомый жены из Одессы доложил ей, что живет нормально. Сейчас планирует летний отдых за границей, спрашивал совета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну хорошо, если им хорошо живется. Разве это плохо? Только почему-то они все не довольны и не довольны. А Порошенко не ворует?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
Помнится, когда там всё это начиналось, я одному политику (не гнушался он в сетях с народом общаться) сказал, что там не "светлые идеалы", а обычная уголовщина, прикрытая для маскировки этими "идеалами".
Не так давно он признал, что я был прав
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А Вы над ним свечку держали? Где уголовные дела? Где посадки? Пока только пустой треп платных дурачков с кисель-тв.Пантерка писал(а):А Порошенко не ворует?
Вообще меньше верьте российским средствам массовой информации. На 80%-90% ложь.
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