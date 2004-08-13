Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Vredtech писал(а):Raider писал(а):что бы без тебя делали...дедушка с дырявой кружкой..форум бы зачах...
Не зачахнет. Я смотрю, тут порнуху разрешили постить?
Спят модераторы форума.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тема «Образование в Рязани»
Вот что там запостили:
УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ; 3d развал схождение и т.д.
Вот что там запостили:
УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ; 3d развал схождение и т.д.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):что бы без тебя делали...дедушка с дырявой кружкой..форум бы зачах...
Мы обсуждаем вранье или правду об Украине.
Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
За что боролись майданщики,на то и напоролись.
Сделали бойкот углю.Остановили или остановят через неделю массу предприятий. Снижение ВВП компенсирует МВФ ,ЕС или США. А уголь пошел в Турцию и дешевле мировых цен.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В числе условий, выдвинутых участниками акции, проходящей 22 февраля в Киеве, есть и требование о разрыве дипломатических отношений с Россией.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/22/1594062.html
Идею разрыва дипломатических отношений с Россией ранее уже обсуждали в Киеве: в марте (2016г) комитет Верховной Рады по иностранным делам даже одобрил проект соответствующего соглашения. Но дальше этого дело не пошло: украинские политики понимают всю тяжесть последствий такого шага для Украины и для ее граждан. Теперь же о разрыве предметно думают в Москве…
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160812/1014626078.html
http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/22/1594062.html
Идею разрыва дипломатических отношений с Россией ранее уже обсуждали в Киеве: в марте (2016г) комитет Верховной Рады по иностранным делам даже одобрил проект соответствующего соглашения. Но дальше этого дело не пошло: украинские политики понимают всю тяжесть последствий такого шага для Украины и для ее граждан. Теперь же о разрыве предметно думают в Москве…
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160812/1014626078.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А кроме вас, это кого то еще беспокоит вы считаете? по производству 3-5 постов в день вы неотразимы...ivanes писал(а):Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За что боролись майданщики,на то и напоролись.
И что? Не нужно было бороться? Нужно, ещё как нужно. Чтобы почувствовать себя людьми хотя-бы один раз в жизни, а не мудрыми пискарями-вертолетчиками, обустроившими "хатку" близ внуковых сосисок и ругающих все. что ново и непонятно.
С таким же успехом можно задать аналогичный вопрос Спартаку, Емельяну Пугачеву, французским революционерам, большевикам 1917 года и защитникам Белого дома в 1991 года.
Революция на Украине случилась в полном соответствии с формулой Ленина-Крупского просто потому, что пришло её историческое время, а Янукович оказался вором, слабаком и трусом. Сам отдал власть.
P.S. Знакомый жены из Одессы доложил ей, что живет нормально. Сейчас планирует летний отдых за границей, спрашивал совета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну хорошо, если им хорошо живется. Разве это плохо? Только почему-то они все не довольны и не довольны. А Порошенко не ворует?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Никто из форумчан не ответил по поводу коррупции после Евромайдана в Киеве,олигархата во власти.
Помнится, когда там всё это начиналось, я одному политику (не гнушался он в сетях с народом общаться) сказал, что там не "светлые идеалы", а обычная уголовщина, прикрытая для маскировки этими "идеалами".
Не так давно он признал, что я был прав
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А Вы над ним свечку держали? Где уголовные дела? Где посадки? Пока только пустой треп платных дурачков с кисель-тв.Пантерка писал(а):А Порошенко не ворует?
Вообще меньше верьте российским средствам массовой информации. На 80%-90% ложь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
с чего вы решили "все не довольны"?Пантерка писал(а): Только почему-то они все не довольны и не довольны.
Нормально они живут...та же Литва, Эстония, Латвия..Грузия...все это было...живут же люди...поинтересуйтесь у них лично..а не смотрите КисельТВ. Что то тут Белоруссия на подходе...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот это нихрена себе )))
Кстати, на других аналогичных форумах такого не наблюдается. Может, свои работают под прикрытием? Сами размещают, сами чистят...
Кстати, на других аналогичных форумах такого не наблюдается. Может, свои работают под прикрытием? Сами размещают, сами чистят...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
рейтинг\посещаемость надо имитировать всеми возможными способами...на одном Ибантьесе далеко не уплывешь..а то или пинка дадут или краник прикроют.Vredtech писал(а): Может, свои работают под прикрытием? Сами размещают, сами чистят...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):с чего вы решили "все не довольны"?Пантерка писал(а): Только почему-то они все не довольны и не довольны.
Нормально они живут...та же Литва, Эстония, Латвия..Грузия...все это было...живут же люди...поинтересуйтесь у них лично..а не смотрите КисельТВ. Что то тут Белоруссия на подходе...
Вт поэтому прибалты боятся,что их завоюет Россия. Нищую Грузию завоевывать не следует. Сами нищие мы.
Нищая Украина не нужна России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
$3 198 574 266
Счетчик государственного долга Эстонии
$0.87733
Государственный долг за сегодня
государственный долг Латвии составил 9,7 млрд евро
$33 605 183 209
Счетчик государственного долга Литвы
$0.86706
Государственный долг за сегодня
Счетчик государственного долга Эстонии
$0.87733
Государственный долг за сегодня
государственный долг Латвии составил 9,7 млрд евро
$33 605 183 209
Счетчик государственного долга Литвы
$0.86706
Государственный долг за сегодня
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ВВП Эстонии увеличился по итогам 2015 года на 1,1% и составил 20,5 млрд евро
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2094441.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
ВВП Латвии 27.00млрд $
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2094441.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
ВВП Латвии 27.00млрд $
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