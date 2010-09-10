Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Чёж ты, старпердун, не написал про сегодняшние и вчерашние события? Ведь жуть какая то произошла.
Бандюги .ерачили по Авдеевке и говорили, что это бьют по их территории.
Трампампам осудил бандюков.
Бандюги .ерачили по Авдеевке и говорили, что это бьют по их территории.
Трампампам осудил бандюков.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Реально, дед того... хроманул, увлекся изучением украинских законов
А тут такие дела... битва за небо
Россияне обстреляли над Черным морем самолет ВМС Украины Ан-26
Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук
А тут такие дела... битва за небо
Россияне обстреляли над Черным морем самолет ВМС Украины Ан-26
Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Бандюги .ерачили по Авдеевке и говорили, что это бьют по их территории.
Дед просто прогулял политинформацию у куратора...не ругайте его коллеги... бывает..Шварц писал(а):Реально, дед того... хроманул, увлекся изучением украинских законов
А тут такие дела... битва за небо
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Освободили от ответственности Атовцев.Где закон об амнистии жителей ДНР и ЛНР ? Учитесь на Украине.Кого судить,а кого помиловать.
2. Закон о люстрации вам на обсуждение.
Действие закона и вседозволенность ( мусорная люстрация). ДЕМОКРАТИЯ по -украински!
Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
2. Закон о люстрации вам на обсуждение.
Действие закона и вседозволенность ( мусорная люстрация). ДЕМОКРАТИЯ по -украински!
Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
Темный вы, дедушка... дремучий сухарь
...К сожаленью, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтвержденьях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят "я верю", а "согласен"...
И.Бродский, 1969 г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Однопартийцы Садового тем временем при поддержке Владимира Парасюка и группы ветеранов добробатов «Айдар» и «Донбасс» решили блокировать пути сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе. Заявленная цель чиста и благородна – прекратить торговые отношения с ОРДЛО на фоне не прекращающихся боевых действия (29 января боевики попытались атаковать в промзоне Авдеевки, но без особых успехов). Однако есть и побочный эффект: блокирование железнодорожных путей создает проблемы с поставками угля, которые идут с неконтролируемых территорий. Как бы не случилось такого, что украинские товары в ОРДЛО заменят ввезенные с территории России, ведь 400 километров границы с ней не контролируются, а энергетические проблемы станут слишком серьезными.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1749341- ... lokad.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1749341- ... lokad.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«В 23.38 (совпадает с мск) 31 января в Макеевке по адресу проулок Авиационный упал Бук-М1, выпущенный со стороны Авдеевки». Обломки «Бук» найдены неподалеку от больничного отделения № 5 в Макеевке.
http://newsforbreakfast.ru/2017/02/ukra ... e-iz-buka/
Фрагменты ракеты помогут определить тип ракеты сбившей МН-17.
"Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы "Точка-У". Об этом в Facebook сообщает Украинский милитаристский портал.
Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, (они) использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях.Так же против Украины использовали его и россияне", - указано в сообщении Украинского милитаристского портала.
http://podrobnosti.ua/2151756-ukrainska ... hka-u.html
http://newsforbreakfast.ru/2017/02/ukra ... e-iz-buka/
Фрагменты ракеты помогут определить тип ракеты сбившей МН-17.
"Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы "Точка-У". Об этом в Facebook сообщает Украинский милитаристский портал.
Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, (они) использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях.Так же против Украины использовали его и россияне", - указано в сообщении Украинского милитаристского портала.
http://podrobnosti.ua/2151756-ukrainska ... hka-u.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина пользуется своим правом на отступление от обязательств, определённых пунктом три, статьи второй, статьями 9, 12, 14 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьями 5, 6, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе. МИД Украины поручено информировать генерального секретаря ООН и генсека Совета Европы о принятом заявлении.
© Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/ukrain ... eka.13366/
Дермократия!
© Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/ukrain ... eka.13366/
Дермократия!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Серая зона"- города и села, где сохраняется присутствие украинских военных - так называемые крайние блокпосты. От этого менее «серыми» они не становятся. Именно их названия слышатся в ежедневных сводках обстрелов, именно они обозначены на карте АТО - Широкино, Гранитное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и другие.
Танки и машины ОБС Е в Авдеевке
Танки и машины ОБС Е в Авдеевке
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«28 мая этого года заканчивается подписанный договор по Черноморскому флоту, который пребывает на территории Украины. Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы, и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места», — заявил Игорь Воронченко в эфире одного из украинских телеканалов.
http://24molnia.com/politika/komanduyus ... -iz-kryma/
Точнее.Россия должна покинуть Крым и Севастополь.
http://24molnia.com/politika/komanduyus ... -iz-kryma/
Точнее.Россия должна покинуть Крым и Севастополь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вы что -то слабо прореагировали на демократические украинские законы. О амнистии бойцов Евромайдана и АТО. О приостановке действия Конвенции и договоров о правах человека. О мусорной люстрации или вседозволенности
И тут же промолчали о фото присутствие танков ВСУ и миссии ОБСЕ в Авдеевке.
И тут же промолчали о фото присутствие танков ВСУ и миссии ОБСЕ в Авдеевке.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала обострения ситуации в Донбассе более 20 человек погибли, 60 получили ранения, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Как заявил Басурин, более 200 украинских военных погибли, около 450 были ранены.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/incidents/20170203/1021107918.html
Как заявил Басурин, более 200 украинских военных погибли, около 450 были ранены.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/incidents/20170203/1021107918.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обострение под Авдеевкой уже привело к тому, что морги Краматорска и Мариуполя почти до отказа забиты телами украинских военных. Ситуация с моргами на сегодняшний день настолько критическая, что командование ВСУ прислало в Авдеевку два передвижных крематория, благодаря которым потери ВСУ стало еще удобнее скрывать.
https://www.novorosinform.org/news/66092
https://www.novorosinform.org/news/66092
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Днепропетровской (Днепровской)области разоблачили схему нелегального производства и реализации контрафактного алкоголя.
Опасные для жизни алкогольные напитки изготавливали в Васильковском и Покровском районах. Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения боевых действий на Донбассе и продавали в торговых сетях востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным случаям и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны", – подчеркивают Службе безопасности Украины.
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/do ... 94563.html
Такое есть в Украине,не только в России.
Опасные для жизни алкогольные напитки изготавливали в Васильковском и Покровском районах. Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения боевых действий на Донбассе и продавали в торговых сетях востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным случаям и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны", – подчеркивают Службе безопасности Украины.
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/do ... 94563.html
Такое есть в Украине,не только в России.
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