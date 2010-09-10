Сообщение ivanes » 02 фев 2017, 13:15

«В 23.38 (совпадает с мск) 31 января в Макеевке по адресу проулок Авиационный упал Бук-М1, выпущенный со стороны Авдеевки». Обломки «Бук» найдены неподалеку от больничного отделения № 5 в Макеевке.Фрагменты ракеты помогут определить тип ракеты сбившей МН-17."Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы "Точка-У". Об этом в Facebook сообщает Украинский милитаристский портал.Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, (они) использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях.Так же против Украины использовали его и россияне", - указано в сообщении Украинского милитаристского портала.