Сообщение ivanes » Сегодня, 18:58

1. Согласно Минску-2 все оружие калибром более 100мм должно отведено от линии разграничения.Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.

2. Как достает ВСУ до Донецка?Расстояние до места расположения техники не менее 30км. Значит вся техника приближена и нарушены Минские соглашения

3, ЛЭП,идущая от территории ДНР к Авдеевке разрушена. Там не стало Э\нергии,тепла и воды.Насосы встали. Авдеевский коксохимический комбинат встал,встанет Мариупольский мет. Комбинат.Нет кокса. Кокса нет,т.к разрушена Ж\дорога,соединяющая АКХК,для подвоза угля из ДНР.

4. Буря возмущения идет из Польши. В Калининградской обл. разместили РК "Искандер", Бушует НАТО. Размешается на территории ЗВО две новых дивизии.

Чего они бушуют?Россия размещает все это на своей территории!