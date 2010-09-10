Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Реально, дед того... хроманул, увлекся изучением украинских законов
А тут такие дела... битва за небо
Россияне обстреляли над Черным морем самолет ВМС Украины Ан-26
Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук
А тут такие дела... битва за небо
Россияне обстреляли над Черным морем самолет ВМС Украины Ан-26
Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Бандюги .ерачили по Авдеевке и говорили, что это бьют по их территории.
Дед просто прогулял политинформацию у куратора...не ругайте его коллеги... бывает..Шварц писал(а):Реально, дед того... хроманул, увлекся изучением украинских законов
А тут такие дела... битва за небо
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Освободили от ответственности Атовцев.Где закон об амнистии жителей ДНР и ЛНР ? Учитесь на Украине.Кого судить,а кого помиловать.
2. Закон о люстрации вам на обсуждение.
Действие закона и вседозволенность ( мусорная люстрация). ДЕМОКРАТИЯ по -украински!
Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
2. Закон о люстрации вам на обсуждение.
Действие закона и вседозволенность ( мусорная люстрация). ДЕМОКРАТИЯ по -украински!
Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
У АН-26 дырка сверху.Значит стреляли сверху . Это такая информация. Военный атташе Украины вызван в Минобороны РФ.
По фрагментам ракеты спецы ДНР определили,ч то она выпущена из Бука.
Кто же стреляет из Бука по беспилотнику ОБСЕ?
Темный вы, дедушка... дремучий сухарь
...К сожаленью, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтвержденьях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят "я верю", а "согласен"...
И.Бродский, 1969 г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Однопартийцы Садового тем временем при поддержке Владимира Парасюка и группы ветеранов добробатов «Айдар» и «Донбасс» решили блокировать пути сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе. Заявленная цель чиста и благородна – прекратить торговые отношения с ОРДЛО на фоне не прекращающихся боевых действия (29 января боевики попытались атаковать в промзоне Авдеевки, но без особых успехов). Однако есть и побочный эффект: блокирование железнодорожных путей создает проблемы с поставками угля, которые идут с неконтролируемых территорий. Как бы не случилось такого, что украинские товары в ОРДЛО заменят ввезенные с территории России, ведь 400 километров границы с ней не контролируются, а энергетические проблемы станут слишком серьезными.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1749341- ... lokad.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1749341- ... lokad.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«В 23.38 (совпадает с мск) 31 января в Макеевке по адресу проулок Авиационный упал Бук-М1, выпущенный со стороны Авдеевки». Обломки «Бук» найдены неподалеку от больничного отделения № 5 в Макеевке.
http://newsforbreakfast.ru/2017/02/ukra ... e-iz-buka/
Фрагменты ракеты помогут определить тип ракеты сбившей МН-17.
"Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы "Точка-У". Об этом в Facebook сообщает Украинский милитаристский портал.
Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, (они) использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях.Так же против Украины использовали его и россияне", - указано в сообщении Украинского милитаристского портала.
http://podrobnosti.ua/2151756-ukrainska ... hka-u.html
http://newsforbreakfast.ru/2017/02/ukra ... e-iz-buka/
Фрагменты ракеты помогут определить тип ракеты сбившей МН-17.
"Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы "Точка-У". Об этом в Facebook сообщает Украинский милитаристский портал.
Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, (они) использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях.Так же против Украины использовали его и россияне", - указано в сообщении Украинского милитаристского портала.
http://podrobnosti.ua/2151756-ukrainska ... hka-u.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина пользуется своим правом на отступление от обязательств, определённых пунктом три, статьи второй, статьями 9, 12, 14 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьями 5, 6, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе. МИД Украины поручено информировать генерального секретаря ООН и генсека Совета Европы о принятом заявлении.
© Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/ukrain ... eka.13366/
Дермократия!
© Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/ukrain ... eka.13366/
Дермократия!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Серая зона"- города и села, где сохраняется присутствие украинских военных - так называемые крайние блокпосты. От этого менее «серыми» они не становятся. Именно их названия слышатся в ежедневных сводках обстрелов, именно они обозначены на карте АТО - Широкино, Гранитное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и другие.
Танки и машины ОБС Е в Авдеевке
Танки и машины ОБС Е в Авдеевке
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«28 мая этого года заканчивается подписанный договор по Черноморскому флоту, который пребывает на территории Украины. Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы, и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места», — заявил Игорь Воронченко в эфире одного из украинских телеканалов.
http://24molnia.com/politika/komanduyus ... -iz-kryma/
Точнее.Россия должна покинуть Крым и Севастополь.
http://24molnia.com/politika/komanduyus ... -iz-kryma/
Точнее.Россия должна покинуть Крым и Севастополь.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вы что -то слабо прореагировали на демократические украинские законы. О амнистии бойцов Евромайдана и АТО. О приостановке действия Конвенции и договоров о правах человека. О мусорной люстрации или вседозволенности
И тут же промолчали о фото присутствие танков ВСУ и миссии ОБСЕ в Авдеевке.
И тут же промолчали о фото присутствие танков ВСУ и миссии ОБСЕ в Авдеевке.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала обострения ситуации в Донбассе более 20 человек погибли, 60 получили ранения, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Как заявил Басурин, более 200 украинских военных погибли, около 450 были ранены.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/incidents/20170203/1021107918.html
Как заявил Басурин, более 200 украинских военных погибли, около 450 были ранены.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/incidents/20170203/1021107918.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обострение под Авдеевкой уже привело к тому, что морги Краматорска и Мариуполя почти до отказа забиты телами украинских военных. Ситуация с моргами на сегодняшний день настолько критическая, что командование ВСУ прислало в Авдеевку два передвижных крематория, благодаря которым потери ВСУ стало еще удобнее скрывать.
https://www.novorosinform.org/news/66092
https://www.novorosinform.org/news/66092
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Днепропетровской (Днепровской)области разоблачили схему нелегального производства и реализации контрафактного алкоголя.
Опасные для жизни алкогольные напитки изготавливали в Васильковском и Покровском районах. Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения боевых действий на Донбассе и продавали в торговых сетях востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным случаям и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны", – подчеркивают Службе безопасности Украины.
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/do ... 94563.html
Такое есть в Украине,не только в России.
Опасные для жизни алкогольные напитки изготавливали в Васильковском и Покровском районах. Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения боевых действий на Донбассе и продавали в торговых сетях востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным случаям и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны", – подчеркивают Службе безопасности Украины.
http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/do ... 94563.html
Такое есть в Украине,не только в России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну слабогу, успокоил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
дед сегодня еще и премию заработал...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Фотоснимок танков на детской площадке в Авдеевке вызвал бурю негодования в интернете.
ОБСЕ покидает Донецк. Видео жителя Донецка.
http://www.kp.ru/online/news/2646273/
ОБСЕ покидает Донецк. Видео жителя Донецка.
http://www.kp.ru/online/news/2646273/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если российские танки обнаружат на российской территории - это вызовет чью то бурю негодования? Почему украинские танки не могут находиться на украинской территории?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Согласно Минску-2 все оружие калибром более 100мм должно отведено от линии разграничения.Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.
2. Как достает ВСУ до Донецка?Расстояние до места расположения техники не менее 30км. Значит вся техника приближена и нарушены Минские соглашения
3, ЛЭП,идущая от территории ДНР к Авдеевке разрушена. Там не стало Э\нергии,тепла и воды.Насосы встали. Авдеевский коксохимический комбинат встал,встанет Мариупольский мет. Комбинат.Нет кокса. Кокса нет,т.к разрушена Ж\дорога,соединяющая АКХК,для подвоза угля из ДНР.
4. Буря возмущения идет из Польши. В Калининградской обл. разместили РК "Искандер", Бушует НАТО. Размешается на территории ЗВО две новых дивизии.
Чего они бушуют?Россия размещает все это на своей территории!
2. Как достает ВСУ до Донецка?Расстояние до места расположения техники не менее 30км. Значит вся техника приближена и нарушены Минские соглашения
3, ЛЭП,идущая от территории ДНР к Авдеевке разрушена. Там не стало Э\нергии,тепла и воды.Насосы встали. Авдеевский коксохимический комбинат встал,встанет Мариупольский мет. Комбинат.Нет кокса. Кокса нет,т.к разрушена Ж\дорога,соединяющая АКХК,для подвоза угля из ДНР.
4. Буря возмущения идет из Польши. В Калининградской обл. разместили РК "Искандер", Бушует НАТО. Размешается на территории ЗВО две новых дивизии.
Чего они бушуют?Россия размещает все это на своей территории!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.
Дедуль... вы уверены, что именно их вы видите на картинках ?
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 13 гостей