Сообщение Vredtech » 23 фев 2017, 13:11

Вот это нихрена себе )))



Кстати, на других аналогичных форумах такого не наблюдается. Может, свои работают под прикрытием? Сами размещают, сами чистят...

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.